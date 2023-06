SPLIT DECISION: Dave und Central Cee veröffentlichen gemeinsame EP

Die Platte erscheint pünktlich zum 25. Geburtstag der beiden Rapper, der (fast) auf den gleichen Tag fällt.

Am Montag (5. Juni) ist die Überraschungs-EP SPLIT DECISION von den beiden UK-Rappern Dave und Central Cee erschienen. Vergangenen Freitag (2. Juni) hatten die Beiden bereits die Single „Sprinter“ mit Musikvideo veröffentlicht. Anlass für die ungewöhnliche Veröffentlichung an einem Montag sind die 25. Geburtstage der Künstler, die am Montag (Dave), beziehungsweise am Sonntag (Central Cee) waren. Vier Tracks enthält das erste gemeinsame Werk der Rap-Stars. Klanglich verlassen sie sich dabei meistens auf ihren altbewährten Drill-Sound und erprobten Flows. Das tut dem Vibe der Platte aber keinen Abbruch, denn Dave und Central Cee liefern am Mikrofon ab und überzeugen vor allem durch ihre gemeinsame Chemie.

Textlich erweitern sie ihren Horizont, indem sie selbstreflexiv über ihr Leben rappen. Nicht ausschließlich, versteht sich: Eine gute Portion Flex findet auf SPLIT DECISION auch ihren Platz. Die Instrumentals dürften UK-Rap-Hörer:innen als standardmäßig anmuten. Der brachiale Bass gepaart mit den Drill-Rythmen heizen trotz inflationärem Gebrauch ordentlich ein. Die EP macht über die dreizehnminütige Spieldauer, stillt den Hunger nach neuer Musik der Beiden allerdings nur bedingt. Vor allem Dave, der seine aktuelle Platte WE’RE ALL ALONE IN THIS TOGETHER 2021 und im letzten Jahr lediglich eine Handvoll Singles veröffentlichte, würde seinen Fans mit einer Full-Length-Platte eine Freude machen. Central Cees jüngste Single „Me & You“ stammt vom Februar 2023.