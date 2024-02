Little Simz veröffentlicht überraschend ihre EP DROP 7

Zehn Jahre nach dem ersten Teil der EP-Reihe folgt nun DROP 7 mit sieben neuen Songs.

Little Simz ist immer für Überraschungen zu haben: So veröffentlichte die gebürtige Britin bereits 2022 ohne Vorankündigung ihr sechstes Album NO THANK YOU. Nun dürfen sich Fans über ihre neue EP DROP 7 erfreuen, die den siebten Teil einer langjährigen Reihe markiert. Passend zum EP-Titel gibt es sieben Songs, die bereits mit ihren Namen unterstreichen, dass die Rapperin einen reflektierenden Einblick in ihre Gefühlswelt gibt.

Rap trifft auf Clubsounds

Vier Jahr nach DROP 6 kommt nun der Nachfolger. Dabei unterscheidet sich das Werk vor allem soundtechnisch von den anderen EPs, denn Little Simz verleiht dem Ganzen nun eine clubigere Nuance. Der Produzent Jakwob – der bereits mit Künstler:innen wie Charlie XCX, Aurora und Shygirl zusammenarbeitete – unterstreicht die Rap-Lyrics nämlich mit Drum’n’Bass-Einflüssen, Trap-Beats und Amapianos. Harmonierend dazu serviert die Rapperin selbstbewusste Texte, die mal härter, mal weicher ihren Erfolg zelebrieren. So erklärt sie im Interlude „Power“: „Wenn ich sage, dass ich die Größte bin, dann meine ich das auch so“. Gleichzeitig tauscht sie in „Far Away“ Rap durch Gesang und in „Fever“ teilweise sogar Englisch durch Portugiesisch aus. Wer kann es also Little Simz nach so hohem und trotzdem facettenreichem Output verübeln, wenn sie sich hier und da mal selber lobpreist.

Hier die DROP 7-Trackliste:

„Mood Swings“

„Fever“

„Torch“

„SOS“

„I Ain’t Feeling It“

„Power“

„Far Away“