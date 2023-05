J Hus feiert mit „It’s Crazy“ nach drei Jahren sein Comeback

Seine letzte Platte THE BIG CONSPIRACY veröffentlichte der Londoner 2020.

Der britische Rapper J Hus hat am Freitag (26. Mai) nach einer dreijährigen Pause seinen neuen Track „It’s Crazy“ veröffentlicht. Sein Comeback kommt einer Kampfansage gleich: In den Zeilen, die der 27-Jährige seinen Hörer:innen um die Ohren knallt, macht er deutlich, dass es niemand mit ihm aufnehmen kann. In der Hook des Drill-Bangers entwickelt sich Hus schließlich zum Teufel und lässt seiner Gewalt freien Lauf. Ein Musikvideo zum Track könnt ihr auf YouTube ansehen.

Die Fans, die nun knapp drei Jahre auf ein Lebenszeichen des Rappers warten mussten, dürften mit „It’s Crazy“ zufriedengestellt sein. Der Londoner knüpft damit an seine bisherigen Erfolge an, entwickelt seinen Sound aber dennoch weiter. Er klingt noch brachialer als etwa auf seiner letzten Platte THE BIG CONSPIRACY (2020).

Produziert wurde die Single von den UK-Rap-Größen Fumes und The Elements, das Musikvideo zum Track stammt von Taz Tron Delix.

J Hus veröffentlichte sein Debüt-Album COMMON SENSE im Jahre 2017. 2020 folgte THE BIG CONSPIRACY.