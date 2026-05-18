Spotify-Discokugel floppt: Das neue Logo kehrt schon bald zurück

Spotify tauschte sein App-Icon gegen eine glitzernde Discokugel – und erntete Spott von Nutzer:innen und Marken wie KitKat. Jetzt ist das Ende des Makeovers offiziell bestätigt.

Spotify glänzt mit einem neuen Logo. Am 14. Mai tauchte auf den Handys vieler Musikhörer:innen ein neues Cover der Streaming-App auf.

Damit hat die Anwendung zum ersten Mal seit über 10 Jahren ihr Aussehen gewechselt. Wirklich viel sagte der Musikanbieter nicht zum neuen Look. Auf X posteten sie: „Ist sie nicht bezaubernd? 💚“

Statt des minimalistischen grünen Kreises mit den schwarzen Soundwellen prangt nun eine glitzernde, dreidimensionale Discokugel auf den Bildschirmen vieler Handys. Und wie kommt das so an?

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Nutzer:innen zeigen sich unzufrieden

Die Spotify-Nutzer:innen sind nicht glücklich mit dem neuen Design. „Das neue Spotify-Logo hat meinen Tag ruiniert“, heißt es auf TikTok von einer Person. Besonders störend: Das neue Logo sehe so aus, als würde die App gerade aktualisieren. Denn der Grünton der neuen Discokugel ist dunkler als im originalen Layout. Für viele ist es daher verwirrend, wenn sie die App öffnen wollen.

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Auch andere Brands haben sich in kurzer Zeit bereits über das neue Aussehen der App lustig gemacht. So teilten unter anderem KitKat, Notion, Solana und viele weitere Fake-Logos im selben Discokugel-Stil.

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Hintergrund: Spotifys 20-jähriges Jubiläum

Das neue Aussehen hat der Streamingdienst nicht ohne Grund gewählt. Spotify feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Zum Geburtstag veröffentlichten sie auch weitere neue Funktionen innerhalb der Musik-App. So gibt es jetzt Spotify 20: Your Party of the Year(s). Dort können User:innen ihre Streaminghistorie verfolgen: Die Gesamtzahl gehörter Songs, die ersten Lieder, die man gehört hat, sowie die meistgestreamten Künstler:innen. Dazu gibt es eine angepasste Playlist mit den 120 meistgespielten Tracks.

Temporäres Makeover bestätigt

Viele fragen sich, ob es sich bei dem neuen Logo um eine temporäre Edition handelt. Zunächst meldete sich Spotify nicht zu Wort. Dass Nutzer:innen meist nicht direkt Fans neuer Logos sind, ist nicht ungewöhnlich. Eine solche Reaktion hatte der Streamingdienst aber vermutlich auch nicht erwartet. Als Instagram 2016 sein Logo änderte, gefiel vielen das alte Design ebenfalls deutlich besser. Trotzdem konnten sich die Nutzer:innen an das neue Logo gewöhnen, und das alte ist so gut wie vergessen.

Bald wird Spotify wohl wieder im bekannten Design zurück sein. Nach dem ganzen Gegenwind in den sozialen Medien haben sie inzwischen folgendes Statement auf X: „Okay, wir wissen, dass Glitzer nicht jedermanns Sache ist. Unser vorübergehendes Glitzer-Makeover endet bald. Nächste Woche kehrt das gewohnte Spotify-Symbol zurück.“