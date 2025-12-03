Spotify Wrapped 2025: Der Jahresrückblick kommt

Spotify Wrapped 2025: Alles, was es jetzt zu wissen gibt.

Spotify Wrapped 2025: Das Urgestein unter den Musik-Rückblicken der Streaming-Dienste kommt. Spotify gab seinen Nutzer:innen schon im Vorhinein Tipps, wie sie sich am besten darauf vorbereiten konnten.

Der letzte Monat des Jahres ist bereits angebrochen, doch der personalisierte Jahresrückblick im farbenfrohen, storyartigen Design für Kund:innen von Spotify fehlte noch. In einem Beitrag auf Social Media vom 1. Dezember gab der Streaming-Anbieter bereits bekannt, dass die Funktion bald auf der jeweiligen Startseite der App zur Verfügung stehen wird. Auf der Website teilte die Firma seinen User:innen mit: „Holen Sie sich die aktualisierte App, um 2025 Wrapped optimal zu erleben.“ Dazu fügte sie einen QR-Code hinzu, über den dieser Schritt direkt erledigt werden kann.

Das ist Spotify Wrapped

Die Funktion bietet Abonnent:innen bereits seit 2015 eine Möglichkeit, ihr Jahr musikalisch noch einmal zu durchleben und verschiedene Statistiken – die jedes Jahr weiterentwickelt werden – in den sozialen Medien zu teilen. In zehn Jahren hat sich der Rückblick, der eine Zusammenfassung über Lieblingstracks, –interpret:innen und -genres sowie Playlists mit den 100 meistgehörten Songs 2025 bereitstellt, zu einem kulturellen Phänomen entwickelt.

Die Erfinder des individuellen Musik-Überblicks erklärten, dass Wrapped den Nutzer:innen die Chance bietet, „sich ganz ihrer Leidenschaft hinzugeben, indem sie ihnen zeigen, wie sich ihr Musikgeschmack im Laufe des Jahres entwickelt hat, und ihnen besondere Nachrichten von ihren Lieblingskünstlern und Podcastern übermitteln.“

Datensammlung – das ist darüber bekannt

Die Daten für Spotify Wrapped werden vom 1. Januar bis zum Herbst desselben Jahres gesammelt, um den Rückblick zu erstellen. Wann das Unternehmen aufhört, die Hörgewohnheiten seiner Kund:innen zu analysieren, bleibt allerdings ein Betriebsgeheimnis. Molly Holder, Senior Director für Produkt-Personalisierung von Spotify, erklärte gegenüber „Mashable“ 2024, dass es sich dabei lediglich um „wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Wrapped-Produkts“ handle.

In den letzten Jahren erfolgte die Veröffentlichung der Funktion in der Woche nach Thanksgiving – das bereits am vergangenen Donnerstag, 27. November, stattfand.

