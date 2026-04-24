Spotify wird 20: Das sind die meistgestreamten Songs, Alben und Acts

Spotify feiert 20 Jahre und enthüllt, wer die Plattform dominiert: Taylor Swift ist Solo-Königin, The Weeknds „Blinding Lights“ der größte Song. Jetzt alle Rankings entdecken.

Am Ende eines jeden Jahres erfahren alle Spotify-User durch Spotify Wrapped, welche Künstler:innen und Lieder sie am meisten gehört haben. Dabei handelt es sich um persönliche Rankings. Der Streaming-Anbieter gab nun allerdings auch ein allgemeines Ranking bekannt. In diesem ist zu sehen, welche Künstler:innen die meistgehörten und populärsten auf der Plattform sind. Überraschungen gibt es dabei kaum.

Wer wird am meisten gehört?

Zum 20. Jubiläum des Unternehmens veröffentlichte Spotify am 23. April 2026 die Musiker:innen, die seit Gründung der Plattform am erfolgreichsten unterwegs sind. Dazu wurden Listen in drei Kategorien veröffentlicht: Künstler:innen, Alben und Songs. Wer steht also ganz oben?

Die Ergebnisse überraschen wenig. Die größten und bekanntesten Artists der Welt stehen erwartungsgemäß auch an der Spitze. Taylor Swift ist die meistgestreamte Solo-Künstlerin aller Zeiten. Bad Bunnys 2022er Album „Un Verano Sin Ti“ belegt Platz eins der meistgestreamten Alben aller Zeiten, und The Weeknds „Blinding Lights“ setzt sich als erfolgreichster Song auf der Plattform durch.

Auch Ed Sheeran, Drake, Billie Eilish, Ariana Grande und Justin Bieber sind in den Listen stark vertreten. Für eine Überraschung sorgte hingegen das fünfte Studioalbum „AM“ der Arctic Monkeys: Es sicherte sich mit Platz neun unerwartet einen Platz in den Top Ten der Album-Kategorie.

Alle Listen im Überblick

Top Ten der Künstler:innen:

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. Drake

4. The Weeknd

5. Ariana Grande

6. Ed Sheeran

7. Justin Bieber

8. Billie Eilish

9. Eminem

10. Kanye West

Top Ten der Songs:

1. The Weeknd – „Blinding Lights“

2. Ed Sheeran – „Shape Of You“

3. The Neighbourhood – „Sweater Weather“

4. The Weeknd, Daft Punk – „Starboy“

5. Harry Styles – „As It Was“

6. Lewis Capaldi – „Someone You Loved“

7. Post Malone, Swae Lee – „Sunflower – Spider-Man: Into The Spider-Verse“

8. Drake, Wizkid, Kyla – „One Dance“

9. Ed Sheeran – „Perfect“

10. The Kid LAROI, Justin Bieber – „Stay“

Top Ten der Alben:

1. Bad Bunny – „Un Verano Sin Ti“

2. The Weeknd – „Starboy“

3. Ed Sheeran – „Divide (Deluxe)“

4. Olivia Rodrigo – „Sour“

5. The Weeknd – „After Hours“

6. SZA – „SOS“

7. Post Malone – „Hollywood’s Bleeding“

8. Taylor Swift – „Lover“

9. Arctic Monkeys – „AM“

10. Billie Eilish – „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“