Hat Kanye West sein Yeezy-Logo von Walmart geklaut?

Rapper und Fashion-Entrepreneur Kanye West, dessen getragene Turnschuhe kürzlich für 1,8 Millionen US-Dollar von einem Investor ersteigert wurden, könnte demnächst von Walmart vor Gericht gezogen werden. Der US-Einzelhandelskonzern ist der Meinung, dass das neue Logo für Wests Modemarke Yeezy zu sehr an das eigene Firmenzeichen erinnert und befürchtet deshalb wirtschaftliche Schäden.

Auf den ersten Blick kann den Logos von Kanye West und Walmart tatsächlich eine Ähnlichkeit unterstellt werden. Beide Zeichen stellen offensichtlich eine Sonne dar, wobei sich „Ye“ im Gegensatz zu Walmart für gepunktete Linien und mehr „Sonnenstrahlen“ entschied. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Merkmalen (nicht zu sehen auf dem unten gezeigten Bild) ist, dass die Walmart-Sonne eigentlich eine gelbe Färbung hat. Die Schwarz-Weiß-Version erscheint jedoch auf offiziellen Dokumenten und Quittungen. Das größte Problem sieht der Konzern offenbar in den Anwendungsbereichen des Yeezy-Logos. Dazu gehören unter anderem Klamotten-Designs, Einzelhandelsdienstleistungen, Musikequipment, Streaming, Videospiele sowie Hoteldienstleistungen.

Die Gefahr einer Verwirrung der Konsument*innen schätzt der Konzern, der für seine aktuelle Werbekampagne US-Promis wie Kylie Jenner und Jennifer Garner anwerben konnte, aufgrund der Logo-Ähnlichkeit sehr hoch ein. Walmart hat bereits eine Untersuchung des Falls durch die US-Patent- und Trademark-Behörden in die Wege geleitet.

Walmart, Kanye West’s Yeezy LLC are clashing over their lookalike logos. https://t.co/nDTZHmqOQ6 pic.twitter.com/expAYIWTh9

— The Fashion Law (@TheFashionLaw) April 26, 2021