Spotify-Musikgipfel: „All Music Friday“ mit Badmómzjay, Marteria, Trettmann und Co.

Spotify veranstaltet am 21. April den „All Music Friday“. Der „erste große Musikgipfel von Spotify“ findet in den Wilhelm-Hallen in Berlin statt, Ticketpreise liegen im Early-Bird-Tarif aktuell bei 69 Euro. Geplant ist, so die Veranstalter:innen, das „Who is Who“ der Musikindustrie zu versammeln, „um Wissen und Erfahrungen zu teilen und zu networken“. Auf zwei Bühnen mit mehr als 30 Speaker:innen dürfen Besucher:innen hierfür an Keynotes, Panels, „Deep Dives“, „Fireside Chats“ und Masterclasses teilnehmen.

Line-Up des Events

Auch Live-Musik und „Best Practice“-Beispiele sollen das Event begleiten. Unter anderem stehen Künstler:innen wie Badmómzjay, Marteria, Trettmann und Milky Chance und Musikproduzent:innen wie Jumpa, geenaro und Ghana Beats im Line-Up.

„All Music Friday“: Programm und Inhalt

Die Veranstalter:innen möchten in den Hallen eine Networking-Area bereit stellen, die zum gegenseitigen Austausch einladen soll, während Keynote-Präsentationen und Panel-Diskussionen den Teilnehmer:innen Einblicke in die aktuellen Trends in Sachen Musikproduktion, Vermarktung und Entwicklung von Künstler:innen-Karrieren sowie Musikentdeckung im globalen Umfeld gewähren sollen.

Weitere Themen sind laut Ankündigung: Songwriting und Publishing, die Zukunft der Musik, Produktion und die Ökonomie des Streaming. Zudem möchte Spotify jüngste Entwicklungen, neue inklusive Tools für Künstler:innen, Best Practices und kommende Trends präsentieren.

Alles über Podcasts: 20. April 2023

Einen Tag vor dem „All Music Friday“, am 20. April, gibt es ein Event ausschließlich für Podcast-Themen: Da veranstaltet das Spotify-Team den „All Ears Podcast Summit“. Ebenfalls in den Berliner Wilhelm-Hallen sollen sich dazu viele Teilnehmer:innen und Akteur:innen der Podcast-Industrie zusammenfinden.