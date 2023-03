Die Folgen TikToks: Spotify verändert den Home-Screen der App

Seit 2021 wird darüber spekuliert, ob sich Spotify dafür entscheiden würde, den Homescreen der App neu zu designen. Dabei ging es stets um die Frage, ob sich diese eventuelle Neugestaltung an der Funktionsweise von TikTok und Instagram orientieren würde. Vertikal organisiertes Endless-Scrolling, kurzformatige Videoclips, die AI-basierte Listung möglicherweise interessanter Inhalte und Autoplay. All dies wird nun Realität.

Vergangenen Mittwoch (8. März) verkündete Daniel Ek, CEO des Streaming-Giganten die „größte Veränderung Spotifys, seit wir vor zehn Jahren auf Smartphones gekommen sind“. Während der „Stream On“-Präsentation richteten er und seine Kolleg*innen ihre Aufmerksamkeit vor allem darauf, Künstler*innen die Neuerung schmackhaft zu machen.

Did you miss #SpotifyStreamOn? Don’t worry, we’ve got you covered. Check out all of our latest announcements all coming soon to your Spotify app 💚 pic.twitter.com/BNOj7IsiWG

— Spotify News (@SpotifyNews) March 9, 2023