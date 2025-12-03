Spotify Wrapped 2025 sagt Dir nun auch, wie alt Du wirklich bist

Spotify veröffentlicht 2025 Wrapped: globale Trends, Top-Listen und personalisierte Jahresrückblicke jetzt exklusiv in der App.

Es ist so weit: Spotify hat am heutigen Mittwoch (03. Dezember) „2025 Wrapped“ veröffentlicht. Der Jahresrückblick zeigt globale Trends und Top-Listen – und, das interessiert am meisten, die persönlichen Rückblicke, also das, was man von Januar bis Dezember am häufigsten gehört hat.

Neu: musikalisches Alter

Spotify wirbt mit neuen Features, einem „größeren und interaktiveren Erlebnis denn je“. Neben Optionen „Deine Top-Artists“, „Deine Top-Genres“ und „Deine Top-Songs“droht der Streamingdienst nun auch mit „Dein musikalisches Alter“ und „Wrapped Party“.

Die weltweiten Top-Plätze 2025 auf Spotify:

Bad Bunny ist 2025 globaler „Top-Künstler“ – nach 2020, 2021 und 2022 erhält er den „Titel“ laut Spotify zum vierten Mal.

Der weltweite„ Top-Song“ 2025 ist „Die With A Smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars.

Bei den Alben setzt sich Bad Bunny mit „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“ ebenfalls durch.

The Joe Rogan Experience ist zum sechsten Mal in Folge der Top-Podcast weltweit – was soll man machen.

Bei den Hörbüchern ging „Fourth Wing“ von Rebecca Yarros auf die Top-Position.

Datensammlung – das ist darüber bekannt

Die Daten für Spotify Wrapped werden vom 1. Januar bis zum Herbst desselben Jahres gesammelt, um den Rückblick zu erstellen. Wann das Unternehmen aufhört, die Hörgewohnheiten seiner Kunden zu analysieren, bleibt allerdings ein Betriebsgeheimnis. Molly Holder, Senior Director für Produkt-Personalisierung von Spotify, erklärte gegenüber „Mashable“ 2024, dass es sich dabei lediglich um „wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Wrapped-Produkts“ handle.

In den letzten Jahren erfolgte die Veröffentlichung der Funktion in der Woche nach Thanksgiving – das bereits am vergangenen Donnerstag, 27. November, stattfand.

Fans hoffen auf Besserung nach Enttäuschung in 2024

Spotify-Abonenten blicken dem Event 2025 mit einer Extra-Portion Nervenkitzel entgegen. Denn 2024 wandelte sich bei vielen Musikfans die Freude schnell in Unmut. Laut Äußerungen auf Social Media sei das Design lieblos sowie generisch und die Analysen teils sogar fehlerhaft gewesen. Es gerieten Top-Künstler in Rückblicke, die Nutzer zuvor nie gehört hatten, und auch die Hörzeit stimmte nicht mit der Realität überein.

Spotify-Wrapped-Liebhaber hoffen darauf, dass ihre Kritik zur Aufbereitung erhört und umgesetzt wird. Im Ankündigungspost erinnerten einige Nutzer Spotify an die Misere aus dem letzten Jahr und baten den Anbieter um Besserung.