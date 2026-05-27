War Is Over: Revolutioniert „Spotify Reserved“ den Ticketmarkt?

Spotify belohnt Superfans mit exklusivem Ticket-Zugang – Ist „Reserved“ der Ausweg aus dem Ticket-Krieg oder Marketing-Trick?

Pre-Sale-Codes, sekundengenaues Refreshen der Website, stundenlanges Verweilen in der Warteschlange und trotz bester Internetverbindung – Enttäuschung. Der Kampf um Konzerttickets wird derzeit immer vielschrittiger und kompetitiver. Professionelle Zweitverkäufer schaffen es mit Bots, in Sekundenschnelle große Mengen begehrter Tickets zu kaufen, und lassen echten Fans kaum noch Chancen. Die weiterverkauften Konzertkarten tauchen dann auf dem Resale-Markt auf – deutlich teurer als zuvor. Jetzt führt Spotify ein neues Feature ein: Ist „Spotify Reserved“ ein Friedensangebot im Ticket-Krieg oder nur gutes Marketing?

Streamen als Eintrittskarte

Unter den 0,01 % der weltweiten Taylor-Swift-Hörer:innen auf Spotify und stolz darauf: Bald könnten die Statistiken des Streaming-Anbieters für mehr gut sein als das alljährliche Posting in der Instagram Story. Spotify kündigt „Reserved“ an – ein Feature, das Hardcore-Fans die Möglichkeit gibt, vor allen anderen Tickets für ihre meistgehörten Künstler:innen zu kaufen. Wie man sich dafür qualifiziert? Streamen, streamen, streamen. Auf ihrer Website erklärt Spotify, die exklusiven Tickets würden ausgewählten Konten angeboten: auf Basis des Streaming-Verhaltens, des Teilens von Musik sowie sonstiger Aktivität auf der Plattform. Voraussetzung sei ein Spotify-Premium-Konto und, dass hinter dem Konto ein echter Mensch steckt. Das Angebot soll 24 Stunden verfügbar sein und gilt für 2 Tickets. Zunächst ist „Spotify Reserved“ in der Testphase in den USA, bald könnte es aber auch in anderen Regionen verfügbar sein.

Wer bekommt die Tickets?

Spotify räumt es selbst ein: Es gibt mehr Superfans für viele Artists als Tickets verfügbar sein werden. Wie wird also ausgewählt? Die Regionalität spielt eine Rolle – „Reserved“ bietet vorrangig den Konten Tickets an, deren bevorzugter Standort im Live-Events-Feed mit den Tourstopps des Artists übereinstimmt. Der Zugriff soll dann jedoch auf alle Tourorte und Preiskategorien möglich sein, unabhängig von der eigenen Region. Deshalb empfiehlt Spotify, diesen bevorzugten Standort einzustellen; außerdem sollten die App-Benachrichtigungen angeschaltet sein, um das 24-Stunden-Fenster nicht zu verpassen.

Fan ist nur, wer viel streamt?

Hinter „Spotify Reserved“ steckt ein nachvollziehbares Anliegen: Echte Fans sollten weiterhin Zugang zu den Konzerten ihrer Stars haben – nicht nur diejenigen, die am meisten Geld für teure Resale-Tickets ausgeben können. Doch das neue Feature zieht auch deutliche Kritik auf sich: Einerseits schließt das Konzept alle Nutzer:innen anderer Streaming-Plattformen wie Apple Music, Tidal und Deezer aus, ebenso alle Fans ohne Premium-Abo auf Spotify. Gleichzeitig wird das Ticketkontingent im offiziellen Verkauf durch Pre-Sales wie „Spotify Reserved“ immer kleiner, da mehr Karten vorab vergeben werden.

Hinzu kommt, dass von „Spotify Reserved“ vor allem bereits privilegierte Nutzer:innen profitieren würden: Wer eine 40-Stunden-Woche arbeitet und darüber hinaus weiteren Verantwortungen und Pflichten nachkommt, hat weniger Zeit zum Streamen – und damit geringere Chancen auf Spotify-Reserved-Tickets. Diese Kritik führt zur eigentlichen Grundsatzfrage: Lässt sich wahres Fan-Sein durch reine Streamingzahlen messen?

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Wie das neue Spotify-Feature ankommt und ob die Plattform die Kritik ernst nehmen wird, bleibt abzuwarten. Die Ticket-Kriege kann „Spotify Reserved“ im Alleingang nicht beenden: Letztendlich bekämpft es ein Symptom – und das nur für Spotify-Premium-Abonnent:innen. Denn die Resale-Problematik besteht weiterhin. Für den Anbieter selbst ist es jedenfalls gutes Marketing, das wohl auf gesteigerte Nutzungszahlen und mehr Premium-Abos abzielt.