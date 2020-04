„The Handmaid’s Tale“ in Corona-Pause: Keine Zeit für Heldinnen?

Das wird Dich auch interessieren





Egal ob „Batwoman“, „Supergirl“ oder die lang erwartete „Herr der Ringe“-Serie – dank Corona haben sämtliche Produktionen rund um den Globus erst einmal Pause. Auch die für den US-Sender Hulu produzierte Serie „The Handmaid’s Tale“ hat es erwischt. Eigentlich sollte die Dystopie mit der vierten Staffel um den fiktiven erzkonservativen Gottesstaat Gilead im Herbst diesen Jahres fortgesetzt werden. Die Serienmacher*innen signalisieren nun, dass mit dem Release frühestens im Winter, höchst wahrscheinlich jedoch erst Anfang 2021 zu rechnen ist.

Der vorläufige Produktionsstopp ist natürlich absolut richtig, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Bedauerlich ist der Schritt dennoch. Gerade jetzt können wir auf kluge Popkultur-Phänomene, die sich reflektiert zu gesellschaftlichen Entwicklungen positionieren, nicht verzichten. Befände sich die Welt gerade nicht im Shutdown, müsste man sagen: Wir leben in bewegten Zeiten. Der Populismus ist weltweit im Aufwind, erzkonservative und rechte Wertvorstellungen erwachen zu neuem Leben. Kurz: Die Sehnsucht nach einfachen Antworten auf eine immer komplexer werdende Welt, und ebenso vielschichtige Herausforderungen, erstarkt.

June ist keine Superheldin – und das ist auch gut so

„The Handmaid’s Tale“ sticht aus einem allgemeinen Trend zu Helden-Sagas, wie sie uns in „Star Wars“, den „Avengers“ oder zuletzt in „Star Trek: Picard“ begegnen, hervor. Denn die Serie bricht mit dem altbekannten Erzähl-Schema, worin ein (meist männlicher) Held auszieht, um, dank besonderer Fähigkeiten oder Leistungen, die Welt vor einem klar definierten Bösen zu retten. Wir können uns währenddessen in unserer eigenen Durchschnittlichkeit entspannt zurücklehnen und in Sicherheit wähnen.

Zwar erfreuen sich solche Geschichten unglaublicher Popularität, aber als Problem-Anzeiger für aktuelle Herausforderungen, wie dem um sich greifenden Populismus, dienen sie nicht. Im Gegenteil. Das Lechzen nach Superheld*innen und ihren Geschichten scheint auf ein ähnliches Bedürfnis nach Sicherheit und Vereinfachung der Welt zurückzugehen, wie die gefährliche Sympathie für populistische Wortführer*innen. Beide versprechen, es im Alleingang mit „dem Establishment“ aufzunehmen und beider Weltsicht scheint wohltuend einfach. Statt komplexer Zusammenhänge, gibt es einen klar zu benennendes Böses, einen Sündenbock, auf den die Ruhestörung im sonst so großartigen Land/Universum zurückzuführen ist.