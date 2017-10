Die Fans der Fantasy-Fernsehserie „Game of Thrones” müssen sich bekanntlich noch gedulden, bis die finale 8. Staffel erscheint. Die Simpsons machen die Wartezeit indes ein wenig angenehmer – mit einer Hommage an die HBO-Erfolgserie. Die 29. Staffel der Simpsons feierte am Wochenende seine Premiere im amerikanischen Fernsehen auf dem Sender Fox mit der Folge „The Serfsons”, die in einer dem Mittelalter angelehnten Welt spielt. Darüber hinaus enthält die Folge viele Verweise auf berühmte TV-Serien, Filme, Videospiele und „Pen and Paper”-Rollenspiele.

Im Staffelauftakt „The Serfsons” verwandelt sich Marges Mutter langsam in einen Ice Walker, weil ein solcher sie gebissen hat. Homer muss Lisa bewegen verbotene Magie anzuwenden, um den Heiltrank zu kaufen. Als der König davon erfährt, entführt er Lisa. Homer muss einen Aufstand anzetteln, um sie zu retten. Vom Ice Walker, dem dreiäugigen Raben, Vielsaft-Trank, Aslan dem Löwen bis hin zu Hobbits und einem George R.R. Martin mit einer „I’ll-Tell-You-When-It’s-Night”-Reklametafel ist die Folge ein wahres Fest für Fantasy-Fans. Bestimmt eignet sie sich auch gut für das ein oder andere Trinkspiel.

Ein paar Eindrücke der Folge findet Ihr hier:

We always knew Lisa was the golden child. 🙌 #TheSimpsons pic.twitter.com/iYWhPblizA — The Simpsons (@TheSimpsons) October 2, 2017

In einer Szene bauen Homer und Marge eine Holzleiter, die zufälligerweise ein Gesicht hat, das doch stark an die Wehrholzbäume von Westeros erinnert. Homer aber meint: „Trees can’t talk silly.”

https://twitter.com/TheSimpsons/status/914647158862766080

Außerdem bewundern Marge und Homer Köpfe auf Pfählen. Einer ist von ihrem freundlichen Nachbarn Ned Flanders, der den Vornamen von Ned Stark teilt, der wiederum in der ersten Staffel von „Game of Thrones” seinen Kopf lassen musste.

Bart und Milhouse spielen Moe einen Streich, indem sie statt dem üblichen Scherzanruf – getreu dem „Game of Thrones“-Thema „einen Raben schicken”.

Bei einer richtigen Hommage darf natürlich die gewisse Starbesetzung nicht fehlen. Als Gastsprecher ist „Game of Thrones”-Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau als Marge Zwillingsbruder zu hören, der wohl eine ähnlich komplizierte Beziehung zu seiner Schwester hegt, wie Jamie und Cersei Lannister.

Marge's twin is ready to shoot his shot. #TheSimpsons pic.twitter.com/3Vb0A0MM3J — The Simpsons (@TheSimpsons) October 2, 2017

Nikolaj Coster-Waldau aka Jamie Lannister poses with the character he plays on "The Serfsons" @TheSimpsons pic.twitter.com/iBe9KUVAFo — Matt Selman (@mattselman) October 2, 2017

Wann die 29. Staffel in Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.