Stardust veröffentlichen „Music Sounds Better With You“ erstmals digital

Foto: Because Music. All rights reserved.

Jetzt auch im Stream verfügbar: Stardusts „Music Sounds Better With You“

Bereits seit zwanzig Jahren füllt der Stardust-Hit „Music Sounds Better With You“ leere Dancefloors (oder andersrum – je nach Party). Dennoch war der Erfolgssong bisher auf keiner Streamingplattform erhältlich und ist auch als Vinyl seit Jahren vergriffen.

Damit auch heute noch so viele Musikliebhaber wie möglich in den Genuss des Songs kommen können, hat das Indie-Label „Because Music“ sich nun dazu entschlossen, „Music Sounds Better With You“ auf Spotify und Co. zur Verfügung zu stellen.

Stardusts „Music Sounds Better With You“ im Stream hören:

Zusätzlich gehört das Video zum Song zu jenen Werken, die von YouTube in Zusammenarbeit mit Universal ein Remaster erhalten haben und ab sofort in HD-Qualität und mit verbessertem Sound auf der Videoplattform zu finden sind.

Stardust wurden Ende der Neunziger von Daft Punks Thomas Bangalter, dem Produzenten Alex Braxe sowie dem Sänger Benjamin Diamond gegründet. Zwar konnte „Music Sounds Better with You“ gigantische Charterfolge feiern, trotzdem nahm das Trio nie einen weiteren Song auf. Und das, obwohl man ihm – wie gemunkelt wird – horrende Summen für die Produktion eines ganzen Albums bot.