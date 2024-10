Stefan Raab und Bully im Doppelpack: Neues Format angekündigt

Nach sinkenden Quoten bei „Du gewinnst hier nicht die Million", soll es die nächste Show jetzt im Free-TV besser machen.

Nach fast zehn Jahren Pause will es Stefan Raab wohl noch mal richtig wissen. Sein neuer Sender RTL hat noch für dieses Jahr gleich die nächste Sendung mit dem Entertainer angekündigt. Das Format soll dann sogar im Free-TV laufen. Im Gegensatz zu Raabs TV-Quiz „Du gewinnst hier nicht die Million“, das ab der zweiten Ausstrahlungswoche schon große Einbußen in der Zuschauerreichweite hatte, setzt die neue Show nicht auf den 58-Jährigen allein. Sondern auf ein Showmaster-Duo.

Der Mann an seiner Seite

Bevor sich Stefan Raab mit seinem insgesamt dritten Boxkampf gegen Profi Regina Halmich zurück ins Show-Business verlor, war der Hype in den sozialen Medien um die Rückkehr des Musikers und Moderators längst angesprungen. In mehreren Kurzvideos machte Raab damals eine große Geheimniskrämerei um sein Comeback. In einem dieser Clips konnte man dabei schon den Mann sehen, der ihn bei dem jetzt von RTL angekündigten TV-Format unter die Arme greifen soll. Dort spielte er in einem Sketch den Schönheitschirurgen Dr. Lamborghini, der den künstlich aufgeplusterten Stefan Raab aus seinem Fat-Suit befreite. Die Rede ist von Michael „Bully“ Herbig.

„Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“

Der Münchener Comedian und Filmproduzent taucht auch direkt prominent im Titel der Sendung auf und liefert die Reim-Rampe gleich mit: „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. So soll das Free-TV-Debüt seit Raabs Abschied vor neun Jahren nun heißen. RTL sagte zur Rolle der beiden Gastgeber: „Sie treten gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen.“ Dabei ist „irgendson Schnulli“ wohl ein:e Kandidat:in aus der allgemeinen Bevölkerung mit Ambitionen, „Stefan und Bully“ in verschiedenen Spielen zu besiegen. „Ihre Gegner sind Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen – jeder hat die Chance, sich zu bewerben“, so RTL.

„Absolutes Dreamteam“

Moderieren müssen die beiden Endgegner dabei aber nicht auch noch. Als Spielleiter verpflichtete RTL Raabs ehemaligen Praktikanten Elton. Für die Live-Kommentare sorgt Sportmoderator Frank Buschmann. Inga Leschek, Chef Content Officer bei RTL, sagte über die neue Konstellation auf den Medientagen in München: „Wir sind stolz darauf, dass dieses absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht, und können es kaum abwarten, damit unser Publikum zu begeistern.“