Stefan Raabs Comeback: Der Entertainer kündigt eine Show für 2018 an, Tickets gibt es ab sofort

2015 verabschiedete sich Stefan Raab aus dem Fernsehen, beendete zumindest seine TV-Karriere im Alter von 50 Jahren. Nun kehrt der Entertainer zurück, allerdings „nur“ auf die Bühne. Im Jahr 2018 wird Raab eine Show in Köln auf die Beine stellen, dies kündigte er in einer Videobotschaft an.

Am 18. Oktober 2018 wird Raab gemeinsam mit seiner Band „Heavytones“ die Lanxess Arena in Köln bespielen und wahrscheinlich auch ausverkaufen. Was genau Raab seinen Zuschauern bieten will, ist noch ungewiss. In einer Videoansprache fielen Stichworte wie „spektakuläre Gäste“ und „Spitzenwitze“. Dazu betonen viele Prominente in Einspielern, dass sie eigentlich keinen Bock mehr auf Raab haben. Darunter Helene Fischer, Udo Lindenberg und Sidekick Elton.

Man kann damit rechnen, dass die Show vor allem musikalisch wird. Raab war immer wieder als Sänger und Produzent tätig, brachte der Welt Lena Meyer Landrut und den Bundesvision Song Contest. Vor seiner Rückkehr auf die Showbühne wird Raab allerdings erst noch eine neue TV-Sendung für ProSieben entwickeln. In „Das Ding des Jahres“ werden Erfinder gegeneinander antreten und um einen Geldpreis buhlen – die Sendung startet im ersten Halbjahr 2018, Stefan Raab wird darin aber nur aus dem Hintergrund agieren.

Tickets für die Live-Show können ab sofort gekauft werden, zum Beispiel auf Eventim.de. Die Preise schwanken zwischen 50 und 90 Euro.