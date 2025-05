ESC 2025: Das sagt Stefan Raab zur Niederlage

Eigentlich hatte ESC-Zampano Stefan Raab für den ESC 2025 große Erwartungen geweckt. Deutschland ging mit Abor & Tynna und dem Song „Baller“ ins Rennen – der Vorentscheid wurde maßgeblich von Raab verantwortet. Am Ende sprang jedoch erneut nur ein alles andere als erfreulicher Platz heraus: Rang 15. Dass der Entertainer, der 2010 mit seiner damaligen Schützling Lena Meyer-Landrut den ESC gewann, damit nicht zufrieden sein kann, liegt auf der Hand.

Raab: „Ich übernehme die Verantwortung“

Im ARD-Interview äußerte sich die TV-Legende zum Ergebnis. Raab nehme das schlechte Ergebnis auf seine Kappe. „Ich übernehme die Verantwortung. Natürlich verspreche ich immer, dass wir gewinnen, und zwar so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist – das ist auch das Beste, was man machen kann. Sonst braucht man nirgendwo hinzufahren, so der 58-Jährige.

ESC 2025: Distanzierte sich Stefan Raab?

Überhaupt schien es so, als hätte sich Raab distanzieren wollen. Noch im Frühjahr hatte er Abor & Tynna eigenen TV-Show als neue deutsche Hoffnungsträger vorgestellt – mit Rückendeckung von ARD und RTL. Inzwischen jedoch wirkt sein Engagement deutlich zurückhaltender. Im Schweizer Fernsehen hatte Raab vor dem Finale nüchtern erklärt: „Ich habe mich diesmal weder produktionell noch kompositorisch beteiligt. Abor & Tynna als deutsche ESC-Hoffnung habe ich lediglich Tipps gegeben und ihnen gesagt, welchen Song sie nehmen sollten.“ Für viele klang das nach zurückrudern.

Stefan Raabs ESC-Geschichte

Raab ist längst ein ESC-Veteran. Insgesamt war er an sechs deutschen Beiträgen beteiligt – als Komponist, Produzent, Moderator oder Mentor. Von Guildo Horn über Lena Meyer-Landrut bis zu Abor & Tynna prägte er Deutschlands ESC-Geschichte mit. Im Jahr 2000 nahm er selbst als Act teil – mit dem Song „Wadde hadde dudde da?“ und erreichte den 5. Platz.

ESC 2025 – Das Ergebnis

Für Deutschland endete der ESC 2025 ernüchternd: Abor & Tynna belegten mit ihrem Song „Baller“ den 15. Platz. Den Sieg holte Österreich – elf Jahre nach Conchita Wurst – mit JJ und dem Titel „Wasted Love“. Mit 436 Punkten setzte sich der Sänger klar gegen Israel (357 Punkte) und Estland (356 Punkte) durch.