Stefan Raabs neue TV-Show: Bringt er den Parkbank-Gag zurück?

Auf einer Parkbank in Köln wurde Stefan Raab gesichtet. Plant er eine Neuauflage seiner alten Gags?

Am 23. September 2024 wurde der Stefan Raab angeblich bei einem geheimen Dreh in Köln gesichtet. Der Ort des Geschehens war eine unscheinbare Parkbank zwischen dem historischen Heumarkt und der Einkaufsstraße Schildergasse.

Geheim-Dreh in Köln sorgt für Spekulationen

Gekleidet mit Kappe, Sonnenbrille und grauem Bart, wurde der 57-Jährige auf der Bank gesichtet. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Pause wirkte, könnte tatsächlich eine Inszenierung für seine neue Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ sein. Die Szenerie und Raabs Outfit erinnern an einen bekannten TV-Moment.

Der Gag aus Raabs Show „TV Total“, bestand darin, dass er in einer ähnlichen Verkleidung auf Parkbänken Platz nahm und ahnungslose Passanten scherzhaft aufzog. Diese Situation scheint sich jetzt möglicherweise zu wiederholen. Neben Raab auf der Bank wurde auch ein TV-Produzent in der Nähe gesichtet, der Raabs Bewegungen zu verfolgen schienen.

Inszeniert er den Parkbank-Gag für „Du gewinnst hier nicht die Million“?

Die Rückkehr des Comedians ins Fernsehen wurde bereits mit der ersten Folge seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“, am 18.09. gefeiert. In jeder Sendung tritt Raab gegen einen von fünf Kandidat:innen an. Wer es schafft, die Quizshow und die einzelnen Duelle zu meistern, kann eine Summe von 1 Million Euro gewinnen. Die angekündigte Mischung aus Quizshow-Elementen und Comedy erinnert an „TV Total“. Nun könnte Stefan Raab den berühmten Parkbank-Gag wieder aufleben lassen.

Interessant ist vor allem, dass Raabs Schuhe ihn verraten haben könnten. Er trug dieselben Adidas-Sneaker, die bereits in der ersten Episode von „Du gewinnst hier nicht die Million“ trug. Dies untermauert die Vermutung, dass der Kölner dort nicht zufällig saß, sondern möglicherweise für eine geplante Showsequenz vor der Kamera stand. RTL hat sich bisher nicht zu den Spekulationen geäußert.