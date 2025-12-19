„Stirb langsam“-Sendetermine 2025: Wann läuft der Film im TV?

„Stirb langsam“ läuft 2025 wieder an Weihnachten im TV. Alle Sendetermine bei RTL 2 plus Streaming-Optionen für den Action-Klassiker mit Bruce Willis.

„Stirb langsam“ mit Bruce Willis ist eigentlich gar kein klassischer Weihnachtsfilm. Der Action-Klassiker entwickelte sich allerdings über die Jahre zu einem TV-Highlight während der Feiertage und wird von vielen gerne zur Weihnachtszeit gesehen. Alle Sendetermine für dieses Jahr findet ihr hier.

Worum geht es?

Bruce Willis muss als Kult-Cop John McClane im ersten Teil der Reihe gegen den von Alan Rickman verkörperten Überbösewicht Hans Gruber antreten. In einem Action-Spektakel muss der Held seine Frau sowie ihre Kolleg:innen aus den Händen von Terroristen befreien.

„Stirb langsam“: Sendetermine 2025 an Weihnachten

2025 läuft „Stirb langsam“ nach einer Free-TV-Pause 2024 wieder bei RTL 2. Den zweiten Teil der Reihe gibt es ebenfalls im Free-TV zu sehen. Hier haben wir alle Sendetermine des Originals aufgelistet:

Mittwoch, 24. Dezember 2025, 20.15 Uhr, RTL 2

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 03.00 Uhr, RTL 2

Fortsetzung von „Stirb langsam“ im Free-TV

Mittwoch, 24. Dezember 2025, 18.05 Uhr, „Stirb langsam 3“, Warner TV Film

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 20.15 Uhr, „Stirb langsam 2“, RTL 2

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 12.10 Uhr, „Stirb langsam 3“, Warner TV Film

Donnerstag, 25. Dezember 2025, 14.20 Uhr, „Stirb langsam 4.0“, Warner TV Film

Der Sender Warner TV Film kann zum Beispiel über die Streaming-Anbieter Sky, MagentaTV, wow und waipu.tv empfangen werden.

Wo lässt sich „Stirb Langsam“ streamen?