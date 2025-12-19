„Stirb langsam“-Sendetermine 2025: Wann läuft der Film im TV?

von 
„Stirb langsam“

„Stirb langsam“  |  „Stirb langsam“-Sendetermine 2025 an Weihnachten im TV

Foto: Twentieth Century Fox. All rights reserved.

„Stirb langsam“ läuft 2025 wieder an Weihnachten im TV. Alle Sendetermine bei RTL 2 plus Streaming-Optionen für den Action-Klassiker mit Bruce Willis.

„Stirb langsam“ mit Bruce Willis ist eigentlich gar kein klassischer Weihnachtsfilm. Der Action-Klassiker entwickelte sich allerdings über die Jahre zu einem TV-Highlight während der Feiertage und wird von vielen gerne zur Weihnachtszeit gesehen. Alle Sendetermine für dieses Jahr findet ihr hier.

Worum geht es?

Bruce Willis muss als Kult-Cop John McClane im ersten Teil der Reihe gegen den von Alan Rickman verkörperten Überbösewicht Hans Gruber antreten. In einem Action-Spektakel muss der Held seine Frau sowie ihre Kolleg:innen aus den Händen von Terroristen befreien.

„Stirb langsam“: Sendetermine 2025 an Weihnachten

2025 läuft „Stirb langsam“ nach einer Free-TV-Pause 2024 wieder bei RTL 2. Den zweiten Teil der Reihe gibt es ebenfalls im Free-TV zu sehen. Hier haben wir alle Sendetermine des Originals aufgelistet:

  • Mittwoch, 24. Dezember 2025, 20.15 Uhr, RTL 2
  • Donnerstag, 25. Dezember 2025, 03.00 Uhr, RTL 2
Fortsetzung von „Stirb langsam“ im Free-TV

  • Mittwoch, 24. Dezember 2025, 18.05 Uhr, „Stirb langsam 3“, Warner TV Film
  • Donnerstag, 25. Dezember 2025, 20.15 Uhr, „Stirb langsam 2“, RTL 2
  • Donnerstag, 25. Dezember 2025, 12.10 Uhr, „Stirb langsam 3“, Warner TV Film
  • Donnerstag, 25. Dezember 2025, 14.20 Uhr, „Stirb langsam 4.0“, Warner TV Film

Der Sender Warner TV Film kann zum Beispiel über die Streaming-Anbieter Sky, MagentaTV, wow und waipu.tv empfangen werden.

Wo lässt sich „Stirb Langsam“ streamen?

  • Disney+
  • Amazon Prime
  • Apple TV+
  • Google Play Movies
  • Sky Store

