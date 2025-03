Rumer über ihren Vater Bruce Willis: „Es geht ihm großartig“

Wie geht es Bruce Willis? Seit bei ihm im Jahr 2023 frontotemporale Demenz festgestellt wurde, hat er sich nicht nur vom Schauspielern verabschiedet, sondern generell aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber immer wieder geben seine (erweiterte) Familie Updates zu seinem Gesundheitszustand. So auch zuletzt seine älteste Tochter Rumer Willis, die anlässlich des 70. Geburtstags der „Stirb Langsam“-Ikone am 19. März vermeldete, es gehe ihm „großartig“.

„Wünscht meinem Papa alles Gute“

Rumer Willis, die aus der ersten Ehe mit Demi Moore stammt und ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, nutzte Instagram, um der Welt neue Infos zu ihrem Vater durchzugeben. Auf der Social-Media-Plattform erreichte sie die Frage nach dem Befinden von Bruce Willis, woraufhin die 36-Jährige am Dienstag, den 18. März, antwortete: „Es geht ihm großartig, danke der Nachfrage. Morgen ist tatsächlich sein 70. Geburtstag, also bitte wünscht meinem Papa alles Gute zum Geburtstag.“ Weitere Details gab es jedoch nicht von ihr.

Weitere Geburtstagsgrüße

Zum runden Geburtstag von Willis teilte seine Ex, Demi Moore, Fotos von ihm im Kreise seiner Familie auf Instagram. Dazu beglückwünschte sie ihn mitsamt der Worte „Ich liebe dich“ und einem Herz-Emoji.

Hier zu sehen:

Aber auch seine jetzige Ehefrau, Emma Heming Willis, postete auf Insta zum 70. ihres Mannes: „Bruce hat heute Geburtstag, und wenn ich eines weiß, dann, dass es keinen größeren Fan gibt als einen Bruce-Fan. Also überschwemmt ihn heute mit all eurer Liebe – er wird es spüren, ich schwöre es. Ihr seid ein mächtiger Haufen. Ich liebe es, wie ihr euch für ihn einsetzt, und ich bin so dankbar, dass er euch hat.“

Hier anschauen:

Mehr zu seiner Diagnose

Es ist selten, dass man Willis seit seiner Demenzdiagnose in der Öffentlichkeit zu sehen bekommt. Er verschwand 2022 aufgrund von Sprachproblemen von der Leinwand. 2023 kam dann die Diagnose: frontotemporale Demenz. Bei dieser Form der Demenz bleibt das Gedächtnis vergleichsweise lang unbeeinträchtigt, stattdessen äußert sich die Krankheit in Form von Veränderungen in der Sprache oder im Verhalten des Betroffenen. Ab und an postet seine Familie private Fotos, die Willis im Kreis seiner Liebsten zeigten, doch in der Öffentlichkeit steht er nicht mehr.