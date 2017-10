„Stranger Things“-App: Die Netflix-Serie hat nun ein eigenes Retro-Videogame

Am 27. Oktober startet auf Netflix die zweite Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“, dem bisher letzten überragenden Neustart des Streaming-Anbieters. Eleven wird zurückkehren, die Kids aus Hawkins werden abermals gegen Wesen aus einer Zwischenwelt kämpfen. Die zweite Staffel hat ein enorm großes Budget erhalten, die Marketing-Kampagne zum Start kurz vor Halloween läuft langsam an. Und hat den Zuschauern eine App gebracht, mit der die Wartezeit überbrückt werden kann.

In „Stranger Things: The Game“ kann man Schlüsselmomente der ersten Staffel nachspielen, stilecht in Pixeloptik und mit dem reduzierten (ergo: beschissenen) Sound der 80er-Arcade-Games. Via Apple-Store und Google Play können die Spieler sich die App zur Serie herunterladen und dann als Jim Hopper, Dustin Henderson oder Eleven durch Level schleichen, Gegenstände kombinieren und Feinde bekämpfen. Macht Spaß, wirklich!

Den Trailer zur kommenden Staffel von „Stranger Things” könnt Ihr Euch hier anschauen: