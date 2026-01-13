„Stranger Things“: Schrieb ChatGPT das Finale?

Netflix-Doku zeigt die Duffer-Brüder am Laptop – Fans entdecken angeblich ChatGPT-Tab. Hat KI das Finale von „Stranger Things" mitgeschrieben?

Das Jahr 2026 begann für „Stranger Things“-Fans mit einem Paukenschlag: Das über zwei Stunden lange Serienfinale markierte das Ende der seit 2016 laufenden Mystery-Serie. Eleven, Mike und ihre Freund:innen verabschiedeten sich von Hawkins und hinterließen bei vielen Zuschauer:innen gemischte Gefühle. Die letzte Staffel wirkt für einige Fans fragmentarisch, inkonsequent und in Teilen wenig durchdacht. Sogar Spekulationen um eine neunte letzte Folge liefen zeitweise hitzig auf Instagram und TikTok. Nun sorgt eine begleitende Netflix-Doku für neue Kontroversen.

Netflix-Doku befeuert Spekulationen

„One Last Adventure: The Making Of Stranger Things 5“ gibt Einblicke in die Entstehung der finalen Staffel und wirft Fragen auf, die Fans heiß diskutieren. Besonders eine Szene, in der die Duffer-Brüder an einem Laptop zu sehen sind, befeuert die Spekulationen. Einige Nutzer:innen glauben, dass ein offener Tab auf dem Bildschirm ChatGPT zeigt und vermuten, dass die Künstliche Intelligenz beim Schreiben des Drehbuchs eingesetzt wurde.

Social Media kocht über: Hat KI das Drehbuch geschrieben?

Auf X kursiert ein Screenshot des Laptops, der angeblich den KI-Tab zeigt. Kommentare darunter reichen von „Haben die Duffer-Brüder wirklich ChatGPT benutzt? Was zum Teufel?“ bis zu „Kein Wunder, dass das Finale holprig wirkt“. Auch in Foren wird über die mögliche Nutzung von KI diskutiert. Kritiker:innen argumentieren, dass die Staffel in Teilen flach und wenig überraschend wirke – ein Stil, den einige der Fan-Community mit KI-generiertem Storytelling verbinden.

Duffer-Brüder schweigen zu KI-Vorwürfen

Die offizielle Seite von „Stranger Things“ hat bisher keine Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht. Die Duffer-Brüder selbst äußerten sich in Interviews lediglich allgemein über Schreibprozesse und die Herausforderungen, eine epische Serie zu einem Abschluss zu bringen.

Netflix und KI: Das Beispiel „Eternauta“

Fest steht: Die Debatte über KI im kreativen Prozess – speziell bei einem der größten Streaming-Phänomene der letzten Dekade – dürfte damit erst beginnen. Bereits im Sommer 2025 löste die Netflix-Serie „Eternauta“ Diskussionen aus, nachdem Co-Chef Ted Sarandos öffentlich bekannt gab, dass die Storyline der Serie teils von einer Künstlichen Intelligenz stammt. „Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass KI eine unglaubliche Möglichkeit darstellt, um Filmemachern dabei zu helfen, Filme und Serien besser und nicht nur billiger zu machen“, so der Netflix-Co-Chef bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen im Sommer 2025. „Durch den Einsatz von KI-gestützten Werkzeugen konnten sie in bemerkenswerter Geschwindigkeit ein erstaunliches Ergebnis erzielen. Tatsächlich wurde diese Sequenz zehnmal schneller fertiggestellt, als dies mit herkömmlichen VFX-Werkzeugen und Workflows möglich gewesen wäre“, so Sarandos weiter.

Damit könnten Befürchtungen zahlreicher Filmschaffender bald wahr werden. Ob Netflix auch bei der Produktion von „Stranger Things“ KI einsetzte, um finanzielle Mittel der kostspieligen Serie zu sparen, bleibt zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation.

