„Stranger Things“: Die Produktion der fünften Staffel hat begonnen

Bereits im Mai 2022 erschien die letzte Folge der vierten Staffel der Netflix-Serie „Stranger Things“. Danach fragten sich Fans: Wann würde es wohl mit der 2016 gestarteten Serie insgesamt weitergehen? Zuletzt machten Gerüchte eines verspäteten Startdatums der fünften und finalen Staffel die Runde. Grund dafür war der Autor:innen-Streik in Hollywood, welcher im Juli 2023 für 148 Tage die Industrie pausieren ließ. Mit einer Fortsetzung der Dreharbeiten wurde branchenintern frühestens im Jahr 2025 geschätzt. Doch nun gibt es konkrete Neuigkeiten zur Produktion der neuen Folgen.

Netflix hat nun verkündet, dass die Arbeit bereits wieder aufgenommen wurde. Auch in einem Instagram-Beitrag zeigt sich der ganze Cast zusammen und lässt dazu verlauten: „Das ist Code Red. Die Produktion von ‚Stringer Things 5‘ hat offiziell begonnen!!!“ Ein konkretes Startdatum gibt es dennoch aktuell noch nicht zu vermelden.

Weitere Neuzugänge?

Neben den schon bekannten „Stranger Things“-Charakteren soll es in den kommenden Episoden wohl auch einige Neuzugänge geben. Eine frisch dazugestoßene Schauspielerin ist bereits seit Mitte Juni 2023 bekannt: Netflix konnte Linda Hamilton für den Cast dazu gewinnen. Die 66-jährige Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Sarah Connor in den „Terminator“-Filmen bekannt.

Weitere Cast-Neulinge wurden bisher noch nicht offiziell gemacht. Auch Informationen zur Handlung des Finales sind rar gestreut. Es ist lediglich klar, dass die fünfte Staffel das Schicksal aller Hawkins-Bewohner:innen besiegeln soll. In der Pressemitteilung heißt es weiterhin, das folgende Fragen aufgeklärt werden sollen: „Wo ist Vecna? Was passiert mit Max? Und breitet sich das Upside Down nun auf der ganzen Welt aus?“

Spin-Off geplant

Gegenüber „Variety“ äußerten die Serienmacher Matt und Ross Duffer, dass nach Serie-Ende ein Spin-Off der Serie geplant sei: „Wir haben eine Idee für einen Ableger, von der wir begeistert sind, aber wir haben die Idee noch keinem erzählt, geschweige denn niedergeschrieben.“ Die beiden denken, dass jeder „inklusive Netflix, überrascht sein wird, wenn er das Konzept hört.“

