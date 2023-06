„Stranger Things“: „Terminator“-Star Linda Hamilton in finaler Staffel am Start

Welche Rolle die Schauspielerin in der Serie übernehmen wird, bleibt momentan noch geheim.

Netflix‚ Serienhit „Stranger Things“ kann eine weitere 80er-Jahre-Ikone in seinen Reihen begrüßen. Linda Hamilton, bekannt als Sarah Connor aus den „Terminator“-Filmen, wird eine Rolle in der fünften und damit finalen Staffel der Sci-Fi-Mystery-Serie übernehmen. Dies machte der Streamingdienst am Samstag (17. Juni) beim hauseigenen Fan-Event öffentlich.

In welcher Rolle die Schauspielerin zu sehen sein wird, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Fans können sich aber schon auf jede Menge Anspielungen auf das Franchise, das einst Hamilton berühmt machte, freuen.

Linda Hamilton im Kreise der 80er-Jahre-Stars

Passend zu ihrer ikonischen Rolle wurde Hamilton von ihrem damaligen Co-Star Arnold Schwarzenegger per Videobotschaft angekündigt. Schwarzenegger selbst meldete sich virtuell aus São Paulo, Brasilien, um die 2. Staffel seiner eigenen Action-Comedy-Show „FUBAR“ anzuteasern.

Hamilton reiht sich nahtlos in die Riege der Stars aus den 80ern ein, die in der Retro-Serie bereits eine Rolle hatten. Vor ihr gaben sich schon Sean Astin („Die Goonies“, „Der Herr der Ringe“), Cary Elwes („Die Braut des Prinzen“), Matthew Modine („Full Metal Jacket“), Paul Reiser („Aliens – Die Rückkehr“) und Robert Englund („A Nightmare on Elm Street“) als Gast-Stars die Ehre. Sie alle bekamen auch ihre eigenen kleinen Referenzen zu ihren bekanntesten Filmen.

„Stranger Things“ erlaubte sich schon früher Anspielungen auf „Terminator“: So war der russische Auftragskiller Grigori (Andrey Ivchenko) aus der dritten Staffel in seinem Auftreten und Aussehen dem Killer-Cyborg aus der Zukunft nachempfunden.

„Stranger Things“-Finale wird ein bisschen was von allem haben

Weiterhin sprachen die „Stranger Things“-Schöpfer Ross und Mark Duffer auf dem Netflix-Event darüber, was Fans von der fünften Staffel erwarten können. Tatsächlich soll das Finale eine Zusammenführung aller Elemente der vorherigen Staffeln ermöglichen.

2016 gestartet, heimste „Stranger Things“ mit einem Mix aus Mystery, Horror, Science-Fiction, Abenteuer und 80er-Jahre-Nostalgie Milliarden von gestreamten Stunden ein. Dabei konnte jede Staffel mit ihrer ganz eigenen Atmosphäre überzeugen. Im Finale sollen nun all diese Stilrichtungen vereint werden.

Die fünfte Staffel von „Stranger Things“ soll voraussichtlich 2024 starten.