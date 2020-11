Iann Dior hat Liebeskummer, doch er gibt nicht auf – hier das Musikvideo zu „Holding On“

Foto: Screenshot von YouTube. All rights reserved.

Iann Dior hat im Musikvideo zu "Holding On" keinen guten Tag.

Nach seinem Mega-Erfolg mit der Single „Mood“ zusammen mit 24kGoldn, für den unter anderm auch die App TikTok für verantwortlich war, legt der Rapper Iann Dior jetzt mit „Holding On“ samt Musikvideo nach.

Eine Mischung aus Emo, Pop, Trap und Pop-Punk: So ließe sich Iann Diors Musik wohl am besten beschreiben. Sein gemeinsamer Song mit dem Rapper 24kGoldn hielt sich mehrere Wochen auf Platz 1 der deutschen Single-Charts und dominierte lange Zeit die US-Billboard-Charts. Nun will Iann Dior wohl zeigen, dass er auch alleine einen Hit landen kann.

Welches Thema würde sich für ein Teenager-Publikum besser eignen als Liebe? Vor allem dann, wenn sie richtig weh tut. Iann Dior hat in dem Musikvideo zu „Holding On“ keinen guten Tag erwischt. Von einem Missgeschick ins nächste stolpernd, muss er feststellen, dass seine auserwählte Herzensdame sich nicht wirklich für den Rapper zu interessieren scheint, weshalb dieser sich in Fantasien flüchtet, in denen er zusammen mit seiner Angebeteten gewaltsam einen Laden plündert. Genauso wie das „romantischste“ Pärchen der Filmgeschichte: Bonnie & Clyde.

Iann Diors aktuelle EP I’M GONE erschien am 12. Juni 2020.