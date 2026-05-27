Suno-Prozess: Der Rechtsstreit, der die Musikwelt neu schreibt

Universal und Sony gegen Suno – wer darf die Zukunft der Musik besitzen? Der wichtigste Musikprozess seit Napster läuft. Und alle hören zu.

Mögen Sie Taylor Swift? Genießen Sie das, solange Sie können. Denn am Horizont steht die nicht mehr ganz so abwegige Möglichkeit, dass es eine Taylor Swift — oder einen Drake, oder eine Sabrina Carpenter — irgendwann gar nicht mehr braucht. Eine Maschine genügt. Sie spuckt auf Knopfdruck einen Song aus, der verdächtig nach all dem klingt, was sie je gehört hat. Und sie hat viel gehört.

Wer diese Aussicht nicht mag, ist in guter Gesellschaft — etwa der von Universal und Sony. Vor einem Gericht in Massachusetts läuft gerade ein Rechtsstreit, der sich zu einem der wichtigsten der letzten zwanzig Jahre in der Musikindustrie zu entwickeln beginnt. Einer von der Sorte, die man in der Rückschau verfilmt — wisst ihr noch, damals, als es Napster gab? Suno ist das Napster dieser Dekade: der Moment, in dem eine Technologie der Branche vorführt, dass ihr Geschäftsmodell auf einer Annahme beruhte, die plötzlich nicht mehr gilt. Nur dass diesmal nicht kopiert wird, was es schon gibt. Diesmal wird Neues erzeugt — aus allem, was es je gab.

Und das ist das Problem. Die Frage: Woher weiß die KI, was es schon gab? Wer hat die Trainingsdaten freigegeben?

Genau hier setzen Universal und Sony an. Denn eine Maschine, die klingt wie Taylor Swift, hat Taylor Swift gehört. Das Einzige, was bis vor Kurzem offen war: ob sich das beweisen lässt.

KI gegen KI: Der Beweis steckt in den Fingerabdrücken

Damit begann der Aufmarsch der Anwaltsarmada — ausgestattet mit Sachverständigen, Fingerabdruck-Technik und einer Geduld, die nur entsteht, wenn am Ende sehr viel Geld winkt. Um nachzuweisen, was Suno gehört hatte, mussten Universal und Sony ihre eigenen Aufnahmen in den Trainingsdaten erst finden — und Suno war dabei keine große Hilfe. Also setzte man Audible Magic ein, eine branchenübliche Fingerprinting-Technologie, die akustische Signaturen abgleicht wie ein Kriminaltechniker Papillarlinien. KI gegen KI: Um die Maschine zu überführen, die alles gehört hatte, brauchte es eine zweite, die alles wiedererkennt.

Sachverständige reisten zweimal in einen gesicherten Raum bei Sunos Anwaltskanzlei und erstellten dort über zwei volle Wochen digitale Fingerabdrücke jeder einzelnen Audiodatei im Trainingsbestand.

Doch es geht längst nicht mehr um die Rechnung für 61.026 Lieder. Es geht um die Frage, ob das Fundament der gesamten KI-Musik überhaupt legal ist.

Fair use oder Rechtsbruch? Zwei Ausgänge, zwei Welten

Sunos Verteidigung lautet: „fair use“. Die Maschine kopiere nichts, sie lerne nur — und erzeuge daraus Neues. Die Labels sehen das anders: Wer aus fremder Musik neue Songs baut, die mit den alten um dieselben Hörer:innen buhlen, kann sich nicht auf bloßes Lernen berufen.

Gewinnt Suno, ist der Damm gebrochen: Dann war das Training rechtens, und jede:r Generator:in nimmt sich künftig, was er hören kann. Die Künstlerin wird zum Rohstoff ihrer eigenen Ersetzung — unbezahlt, ungefragt. Verliert Suno, gilt das Gegenteil: Training ohne Lizenz wird zum Rechtsbruch, und geschlossene, lizenzierte Plattformen werden zur Pflicht — für alle.

Ein einzelnes Urteil, das die Spielregeln einer ganzen Branche für die nächsten zwanzig Jahre verändert. Verhandelt wird im Sommer. Und während die halbe Welt auf die Weltmeisterschaft in den USA schaut, wird die Musikbranche auf diesen zukunftsweisenden Rechtsstreit achten.