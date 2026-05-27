BTS dominieren die AMAs 2026: Taylor Swift geht leer aus

Vier Jahre Pause, drei Trophäen in einer Nacht: BTS holten bei den AMAs Artist of the Year, Song of the Summer und Best Male K-Pop Artist. Das volle Comeback.

Don’t call it a comeback – als LL Cool J das 1990 schrieb, dürfte er BTS 2026 im Kopf gehabt haben. Las Vegas, Memorial Day, MGM Grand Garden Arena. Man hätte es ahnen können: Wer vier Jahre fortbleibt, kehrt eben nicht leise zurück. Und doch begann es beinahe verhalten. BTS eröffneten die 52. American Music Awards mit „Hooligan“, in Nebel getaucht – dazu jenes rote Licht, das in der Popdramaturgie immer dann angeworfen wird, wenn es ernst wird.

Neunzig Minuten später dann die leibhaftige Erscheinung: der erste Award-Show-Auftritt seit vier Jahren, begleitet von einem Geräuschpegel, den ein Yahoo-Korrespondent sinngemäß als kollektiven Verstandesverlust protokollierte. Die ARMY hat also nicht verlernt zu schreien.

Drei Nominierungen, drei Trophäen

Geliefert wurde, was zu liefern war. Artist of the Year, zum zweiten Mal nach 2021. Dazu Song of the Summer und Best Male K-Pop Artist. Drei Nominierungen, drei Trophäen – eine Bilanz von beleidigender Restlosigkeit. Taylor Swift hingegen war mit acht Nominierungen als Favoritin gehandelt worden. Sie ging leer aus. Nun, Swifties können vielleicht ein Auge zudrücken bei den K-Pop-Stars, die momentan überall zu sein scheinen.

Die Demut als feinste Form des Triumphs

Das eigentlich Bemerkenswerte aber stand neben der Bühne. „Sie sind die größeren Künstler:innen“, sagte RM, Leader und Wortführer der Gruppe, dem Rolling Stone über Swift und Konsorten. „Wir sind nur eine kleine Boyband aus Korea.“ Ob man die Demut bewundern soll oder als feinste Form des Triumphs durchschaut – man weiß es nicht recht. Vermutlich beides. Vermutlich ist gerade das der Punkt.

Keine Rückkehr. Eine Übernahme.

ARIRANG, das fünfte Album, kam nach zwei Jahren Militärdienst und Soloexkursionen und führte die Billboard 200 an. Die Single „SWIM“ stand schon im April auf Platz eins der Hot 100 – und wurde nun zum Song of the Summer gekürt. Im Juli folgt die eigentliche Pointe: die Halbzeitshow des WM-Finals, an der Seite von Madonna und Shakira.

Wer hier noch von Comeback spricht, hat das Wort missverstanden. Es ist keine Rückkehr. Es ist eine Übernahme. Man möchte LL Cool J recht geben: Weg waren sie nie. Es wäre kein Wunder, liefen die sieben demnächst auf ihren AirPods Max zu „Mama Said Knock You Out“ durch die Straßen.