Sex beim Festival: Unsere Tipps für unbeschwerten Open-Air-Spaß

Sex beim Festival – ein No-Go oder gehört es für euch zu einem gelungenen Wochenende dazu?

Die Festival-Saison ist in vollem Gange – das bedeutet nicht nur Musik und Party mit Freunden, sondern auch Spaß und Abenteuer. Schließlich könnt ihr auf dem Festivalgelände auch viele gleichgesinnte Menschen treffen, bei denen die Chemie einfach stimmt. Und während ihr euch mit einem Bierchen in der Hand tanzend in die Augen schaut, schießt euch vielleicht auch ein Gedanke durch den Kopf: „Wo könnte man denn jetzt mal ein bisschen intimer werden …“ Sex beim Festival kann schließlich auch ziemlich aufregend sein, wenn ihr es richtig angeht.

Einer aktuellen Studie des Sextoy-Anbieters „Lovehoney“ hatte fast die Hälfte (47 Prozent) der befragten Männer schon mal Festival-Sex. Das sind allerdings 17 Prozent mehr als bei den befragten Frauen. Auch die jüngeren Generationen geben ihren sexuellen Impulsen auf einem Festival am ehesten nach: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der 18- bis 34-Jährigen hat sich schon mal gegönnt. Das heißt aber nicht, dass Festival-Sex nur etwas für junge Leute ist, denn auch 13 Prozent der über 55-Jährigen lassen sich auf ein kleines Abenteuer ein.

Sex beim Festival – die besten Orte

Ein Festivalgelände ist praktisch eine eigene kleine Welt – voller Ecken, die sich zumindest in der Theorie perfekt für intime Momente eignen. Dennoch solltet ihr euch immer im Klaren sein: Ihr seid nicht allein und solltet keine anderen Festivalgäste stören. Wenn ihr Bock habt, verzieht euch doch gemeinsam ins Zelt oder ins Auto. Möglicherweise kennt ihr ja auch jemanden mit einem Campervan? Anonymität und Schutz vor neugierigen Blicken bietet auch die Dusche. Gerade am Abend, wenn die meisten Besucher auf dem Festivalgelände sind, ist es auf dem Campinggelände relativ ruhig. Ihr steht auf den besonderen Nervenkitzel in der Öffentlichkeit? Fair enough. Bringt doch eine Decke mit aufs Gelände und lasst in einer ruhigen Ecke mit Blick auf die Bühne die Finger auf Wanderschaft gehen.

Sex auf Festival: Gute Hygiene ist ein Muss

Festival-Sex und Hygiene mögen auf den ersten Blick nicht zusammenpassen (bestes Beispiel: das schlammige Wacken 2023), aber zum Glück hört man heute nur noch von ziemlich wenigen, dass zum Festivalfeeling das Nicht-Duschen „einfach dazugehört“. Warum sollte man sich auch ein Wochenende lang ekelhaft in seiner eigenen Haut fühlen, wenn es doch bei den meisten Festivals ausreichend Duschmöglichkeiten gibt. Schweiß, Dreck und ungewaschene Hände braucht niemand beim Sex – wenn ihr es also darauf abgesehen habt, eine Nummer zu schieben, bereitet euch entsprechend vor. Für die schnelle Katzenwäsche könnt ihr außerdem jederzeit Feuchttücher und Handdesinfektion dabei haben.

Consent ist das A und O

Man kann es einfach nicht oft genug sagen: Nein. heißt. Nein. Auch wenn es um Sex beim Festival geht. Ihr knutscht vielleicht gerade mit jemandem rum, habt beide getrunken und verschwindet dann ins Zelt? Dann fragt trotzdem einfach sicherheitshalber nach – insbesondere, wenn ihr euch gerade kennengelernt habt: Okay, wenn ich hier anfasse? Hast du immer noch Bock? Super, dann los!

Better safe than sorry: Achtet auf Verhütung

Nein, alles gut, ihr seid noch immer beim Musikexpress. Aber während wir hier unseren inneren Dr. Sommer channeln, noch ein wichtiger Tipp: Packt ausreichend Kondome beziehungsweise Lecktücher ein! Ihr wärt sonst ganz sicher nicht die Ersten, die ein Festivalbaby machen oder mit einer unangenehm juckenden Festival-Erinnerung nach Hause kommen.

Beim Festival Sex haben: Wie lernt man Leute am besten kennen?

„Hey, schönen Oktopus-Hut trägst du da“ – schon ist man beim Festival im Gespräch. Auch ein gemeinsames Interesse an einer Band, das ihr beim Anstehen beim Handbrot ausdiskutieren könnt, bricht das Eis. Achtet auf positive Körpersprache und seid respektvoll – dann klappt es mit dem Flirt und vielleicht auch mit dem Sex beim Festival. Und natürlich gibt es auch auf dem Gelände die Möglichkeit, sich via Tinder, Hinge und Co. zu verabreden. Schließlich könnt ihr in direkter Umgebung nach einem Date Ausschau halten und euch auch gleich verabreden.

Festival-Sex ohne Reue

Ganz klar ist auch: Wenn ihr am nächsten Tag nicht mit dem Gedanken „Meine Güte, wie dumm war das denn?“ aufwachen wollt, haltet euch beim Genuss von Alkohol sowie mit anderen Drogen zurück. So spannend und sexy der Moment unter dem Einfluss von bewusstseinsverändernden Mitteln auch sein mag: Die Chance ist hoch, dass ihr im nüchternen Zustand anders gehandelt hättet. Lasst euch dennoch nicht von gesellschaftlichen Normen oder Erwartungen unter Druck setzen. Wenn ihr beide Spaß hattet und niemanden gestört habt, gibt es keinen Grund für Reue.