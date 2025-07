Vor Beerdigung: Ozzy Osbournes Trauerzug im Livestream sehen

Vor Beerdigung wird ein Trauerzug durch Birmingham ziehen, um Ozzy Osbourne zu verabschieden.

Heute (30. Juli) findet in Ozzy Osbournes Heimatstadt Birmingham ein öffentlicher Trauerzug statt. Die Zeremonie beginnt um 13 Uhr britischer Zeit (14 Uhr MESZ) auf der Broad Street im Stadtzentrum – und wird live im Internet übertragen.

Der Trauerzug führt zur bekannten Black Sabbath Bridge samt Ozzy-Gedenkbank, wo seit Tagen Tausende Fans Blumen und Botschaften niedergelegt haben. Musikalisch begleitet wird der Zug von der lokalen Brassband Bostin’ Brass.

Der Trauerzug findet vor einer privaten Beerdigung im kleinen Kreis statt.

Die Website zum Livestream, die man hier findet, ist derzeit (Stand 12.30 Uhr) noch offline. Es bleibt zu hoffen, dass die Server dem großen Ansturm standhalten und tatsächlich alle Fans weltweit zuschauen können. Alternativ kann man auf YouTube einen Livestream von Sky News sehen:

Lord Mayor: „Er hat Birmingham auf die Landkarte gesetzt“

Der Oberbürgermeister von Birmingham, Zafar Iqbal, äußerte sich am Vortag bewegt: „Wir erweisen einer der größten Legenden Birminghams die letzte Ehre. Ozzy hat unsere Stadt und den Stadtteil Aston weltberühmt gemacht.“

Schon seit sieben Uhr morgens ist die Broad Street gesperrt. Bus- und Straßenbahnlinien werden tagsüber umgeleitet. Zahlreiche Menschen sind aus aller Welt angereist, um an dem Trauerzug teilzunehmen.

Petition: Flughafen und Festivalbühne sollen nach Ozzy benannt werden

Seit Ozzy Osbournes Tod am 22. Juli im Alter von 76 Jahren wird weltweit getrauert. In Birmingham wurde ein Kondolenzbuch ausgelegt, in dem auch der Bürgermeister seine Gedanken niederschrieb. Viele Fans fordern inzwischen, den Birmingham Airport oder eine Bühne des Download Festivals nach dem Metal-Pionier zu benennen. Eine entsprechende Petition zählt bereits über 52.000 Unterschriften.

Auch die Band Pantera verschob Konzerte, um Fans Zeit zur Trauer zu geben. Seit seinem Tod schießen darüber hinaus die Streaming-Zahlen von Ozzys Soloalben und Black Sabbath-Klassikern in die Höhe.

Letzter Auftritt: „Back To The Beginning“

Nur wenige Wochen vor seinem Tod, am 5. Juli, spielte Ozzy sein letztes Konzert in Birmingham. „Back To The Beginning“ war das Motto, das ihn noch ein letztes Mal auf der Bühne mit seinen „Black Sabbath“-Bandkollegen vereinte. Der Erlös kam wohltätigen Zwecken zugute, darunter Cure Parkinson’s, das Birmingham Children’s Hospital und das Acorns Children’s Hospice. Ein Konzertfilm zu diesem Auftritt befindet sich derzeit bei Mercury Studios in Produktion und soll 2026 in die Kinos kommen.