Superbloom 2026: Neue Acts bestätigt – SDP, Lykke Li & Paul Kalkbrenner dabei

Auch neu angekündigt: Ritter Lean und Monet192. Hier alle Infos zum Line-up im Überblick.

Das Münchner Superbloom hat sein Line-up für 2026 um weitere Acts ergänzt. Neben zwei klassischen Festival-Tagen umfasst das diesjährige Programm erstmals fünf zusätzliche Konzertabende im Olympiapark.

SDP als Samstags-Headliner

Als Headliner des Festival-Samstags (29. August) wurden die Berliner Hip-Hop-Formation SDP bestätigt. Ebenfalls für diesen Tag neu angekündigt sind die Rapper Ritter Lean und Monet192.

Lykke Li supportet Lorde am Montag

Den Konzertabend am Montag, 31. August, bestreitet die neuseeländische Sängerin Lorde als Headlinerin. Als Support-Act wurde neben Audrey Hobert nun die schwedische Musikerin Lykke Li bestätigt.

Nico Santos eröffnet Ayliva-Abend

Plus: Am Donnerstagabend tritt Nico Santos als Vorband für Ayliva auf.

Paul Kalkbrenner und Monolink beschließen das Wochenende

Den Freitagabend gestalten Techno-Produzent Paul Kalkbrenner und Monolink gemeinsam mit melodischen Elektrosounds.

Neues Konzept: Sieben Tage statt eines Wochenendes

Das Superbloom Festival erweitert sein Konzept im Jahr 2026 deutlich. Statt eines Wochenendes findet das Event erstmals über sieben Tage statt. Geplant sind zwei sogenannte Experience Days sowie fünf Konzertabende im Münchner Olympiapark. Der Veranstaltungszeitraum reicht vom 29. August bis 4. September 2026. Damit reagieren die Veranstaltenden auf bauliche Veränderungen am Gelände und passen zugleich die Struktur des Festivals an.

Die bislang auf zwei Festivaltage konzentrierte Veranstaltung wird künftig durch mehrere Einzelkonzerte ergänzt, die in der Woche nach den Experience Days stattfinden. Daneben gibt es auch Line-up-Infos zu vermelden: Lorde, Kygo, Lewis Capaldi und weitere Acts sind bestätigt.

Experience Days mit internationalen und nationalen Acts

Die Experience Days eröffnen das Festival am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August. Geplant sind mehrere Bühnen sowie verschiedene Erlebnisbereiche auf dem Gelände. Zu den bislang angekündigten Acts zählen unter anderem Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Tash Sultana, Zartmann, Berq, Ikkimel, Baran Kok, bbno$, Vicky, Asha Banks, Jolle, Mika Noé, Magda, Laurenz Nikolaus, Civan, Jules War, Filow, Horsegirl, Noga Erez, Oskar Med K, Kiarababa, Dani Lia, Yung Pepp sowie Spoken Word mit Teresa Reichl & Merve.

Neben Konzerten umfasst das Programm zusätzliche Experience-Bereiche als fester Bestandteil des Festivalformats. Diese Bereiche sollen laut Veranstaltenden ergänzende Inhalte rund um Kultur, Unterhaltung und Live-Formate bieten.

Fünf Konzertabende nach dem Festivalwochenende

Neu im Konzept sind die Concerts, die vom 31. August bis 4. September stattfinden – einzelne Konzertabende mit jeweils einem Headliner und weiteren Acts. Bisher bestätigt sind Lorde (mit Support von Audrey Hobert und Lykke Li), sombr (mit Support von Ennio), Lewis Capaldi (mit Bastille und Jessie Murph) sowie Ayliva mit Nico Santos als Support. Für den Freitagabend sind Paul Kalkbrenner und Monolink bestätigt.

Umbau des Olympiastadions verändert das Gelände

Aufgrund von Renovierungsarbeiten kann das Olympiastadion ab 2026 nicht mehr Teil des Superbloom sein. Das Gelände im Olympiapark wurde deshalb neu organisiert. Die Hauptbühne der Experience Days wird auf dem südlichen Teil des Parks eingerichtet und durch weitere Bühnen – die NeoNeo Stage und die Hideaway Stage – sowie zusätzliche Experience-Bereiche ergänzt.

Für die Konzertabende entstehen zusätzliche Veranstaltungsflächen. Ein Teil der Shows soll auf einer neuen Bühne am Hans-Jochen-Vogel-Platz stattfinden, weitere Gigs sind auf der Bloom Stage im Südwesten des Geländes geplant.

Tickets und Vorverkauf

Für 2026 werden ausschließlich Tagestickets angeboten. Der reguläre Vorverkauf startete am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr. Die Preise variieren je nach Veranstaltungstag: Early-Bird-Tickets für die Experience Days kosten ab 89 Euro (Samstag) bzw. 94 Euro (Sonntag), Konzerttickets liegen zwischen 75 und 99 Euro pro Abend. Zusätzliche Optionen wie Front-of-Stage- oder Silver-Circle-Zugänge können separat hinzugebucht werden; spezielle Ticketkategorien für Kinder und Jugendliche sind ebenfalls vorgesehen.

Festival seit 2022 im Olympiapark

Das Superbloom findet seit 2022 im Münchner Olympiapark statt und wurde in den vergangenen Jahren als zweitägiges Festival durchgeführt. Die Premiere war laut Veranstaltenden ausverkauft und zog rund 50.000 Besucher:innen pro Tag an. Neben Musikacts gehören auch Formate aus Comedy, Podcasts und weitere Erlebnisbereiche zum Konzept. Bei der Ausgabe 2025 standen unter anderem Post Malone, Hozier, Shawn Mendes, Tiësto, Raye und Nelly Furtado auf dem Line-up.