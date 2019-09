Weihnachten mit Kneipenflair: Swutscher geben im Dezember Konzerte in Berlin und Hamburg

Foto: Jonas Albrecht. All rights reserved.

Swutschers 2018 erschienenes Debütalbum WILDE DEUTSCHE PRÄRIE beschrieb Musikexpress-Autorin Julia Lorenz in ihrer Rezension liebevoll als „Besuffski-Rock und knarzigen Lo-Fi-Folk für den romantischen Kauz in uns“.

Jetzt wird dieser romantische Kauz von den selbsternannten Klabauterpennern auf deutschen Bühnen erneut live bedient – Musikexpress präsentiert.

Swutscher live – hier sind die Termine:

19.12. Berlin, Bi Nuu

20.12. Hamburg, Knust

2016 veröffentlichten Sven Stellmach, Sascha Utech, Velvet Bein, Martin Herberg, Mike Krumhorn und Sebastian Genzink ihre erste EP mit dem Titel WAHNWITZ. Seitdem sind Swutscher (u.a. an der Seite von Isolation Berlin) gefühlt durchgehend unterwegs und lassen so ihre Konzertbesucher regelmäßig an ihren pointiert zusammengefassten Momentaufnahmen aus dem Tourleben und den schönen als auch weniger ästhetischen Seiten des Menschseins teilhaben.

Wenn auch Ihr an einer dieser sympathischen Zusammenkünfte in Berlin oder Hamburg teilnehmen möchtet, geht das ganz einfach: Tickets gibt es online bei Eventim und TixforGigs sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Im Gepäck haben die Rhener dann vermutlich auch ihren neuen Song „Auf Achse“, der hoffentlich zusätzlich von einem Haufen neuem Material begleitet wird.