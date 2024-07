Isolation Berlin veröffentlichen Single „Verliebt in dieses Lied“

Die Rock-Band veröffentlicht ihren ersten Song seit drei Jahren und besingt die Bedeutung von Musik.

Musik kann mehrere Bedeutungen für Hörer:innen haben. Sei es, dass man sich gesehen fühlt, dem Alltagsstress kurz entkommen kann oder hemmungslos dazu tanzt. Heute kann man seine Lieblingslieder in einer persönlichen Playlist zusammenstellen oder einfach mit Freund:innen teilen. Doch es gab auch mal eine Zeit, in der man sich in dieses eine Lied im Radio oder auf MTV „verliebte“ und auf die verzweifelte Suche nach dem Titel, Interpreten und Hörmöglichkeiten gehen musste. Genau diesen Prozess thematisiert Isolation Berlin in ihrer neuen Single „Verliebt in dieses Lied“. Das dazugehörige Musikvideo ist heute (5. Juli) erschienen.

Ein nostalgischer Blick auf die Kindheit

Zuletzt veröffentlichte Isolation Berlin, bestehend aus Max Bauer (Gitarre/Orgel), David Specht (Bass), Simeon Cöster (Schlagzeug) und Tobias Bamborschke, 2021 ihr Album GEHEIMNIS, seither ist es musikalisch eher ruhiger um die Band aus Berlin geworden. Doch nun melden sie sich mit ihrem neuen Song „Verliebt in dieses Lied“ zurück. Darin besingt Tobias Bamborschke die leichten Tage der Kindheit, in der man hauptsächlich Musik auf MTV hörte, Sendungen auf Nickelodeon schaute und sich mit Freund:innen zum Skateboard fahren traf. Drei simple Dinge, die einem den Tag versüßten. Nostalgisch lassen sie die Unbeschwertheit dieser vergangenen Tage in „Verliebt in dieses Lied“ Revue passieren.

„Die Tage waren unendlich sanft / Der liebe Gott hat uns noch alle sehr geliebt / Wir guckten Nickelodeon / Und dann kam was / Und dann kam was auf MTV“

Dabei steckt hinter dem Song eine doppelte Bedeutung. Bamborschke spricht ebenfalls über seinen Traum, Musiker zu werden, den er bereits als Kind hatte. Und den tiefen Wunsch eines Tages von der Musik auch leben zu können. Dies scheint ihm mit Isolation Berlin auch gelungen zu sein.