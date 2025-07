Isolation Berlin auf Tour im Herbst – präsentiert von ME

Mittlerweile sollten alle Fans richtig schön textsicher sein und nicht nur die Singles „Verliebt in dieses Lied“ und „Ratte“ ordentlich mitsingen können. Um das zu testen, gehen Isolation Berlin weiter auf Tournee und stellen da erneut ihre Platte ELECTRONIC BABIES, die am 11. Oktober 2024 erschienen ist, live vor. Ältere Stücke gibt es natürlich auch zu hören.

Was ihr jetzt wissen müsst

MUSIKEXPRESS präsentiert die Tour, die ihren Startschuss am 9. Oktober im Berliner Festsaal Kreuzberg hat und das Finale in Jena im Kassanblanca am 19. Oktober 2025 feiert.

Tobias Bamborschke, Max Bauer, Simeon Cöster und David Specht sind wirklich fleißig, wenn es an die Konzertdichte geht – wer die Band im März auf großer Konzertreise verpasst hat, kann nun insgesamt sieben Shows im Oktober 2025 mitnehmen. Das lohnt sich doch.

Isolation Berlin live im Oktober 2025 – Konzerttermine im Überblick

09.10. Berlin, Festsaal Kreuzberg

10.10. Osnabrück, Kleine Freiheit

12.10. Düsseldorf, Zakk

13.10. Darmstadt, Centralstation

17.10. Augsburg, Kantine

18.10. A-Wien, Flucc

19.10. Jena, Kassanblanca

Tickets

Karten für die „Electronic Babies“-Tournee können hier erworben werden. Für die Berlin-Show gibt es zum Beispiel Tickets für 35,70 Euro.

Mehr zu ELECTRONIC BABIES

Zu der Platte ELECTRONIC BABIES schrieb ME-Autorin Rebecca Spilker unter anderem in ihrer Review: „Die unverbesserlichen Romantiker und ihr Flaneur-Pop wärmen wie ein Schnaps am Mittag.“ Sie gab dem Werk fünf von sechs Sternen.