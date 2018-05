Swutscher werden romantisch im neuen Video zu „Karussell“

Diesen Freitag erscheint das Debütalbum der Schrammel-Rocker Swutscher. Es trägt den Titel WILDE DEUTSCHE PRÄRIE und so viel können wir verraten: Trotz Kneipenatmo kommt doch irgendwie auch Romantik auf.

Auch interessant Videopremiere: Swutscher hocken mit Isolation Berlin im „Bierstübchen“ Ähnlich verhält es sich mit dem Videoclip zu Swutschers neuer Single „Karussell“, die uns die fünf Hamburger kurz vorm Album-Release präsentieren. In feinster Retro-Optik (oder Instagram-Filter-Imitat) drehen sich die Bandmitglieder im Spielplatz-Karussell, stehen vor Rhododendron-Büschen und halten gar selbst Blumen in der Hand. Was ist aus den Kneipenjungs Swutscher geworden? Macht Euch am besten selbst ein Bild:

Videopremiere: Swutscher zeigen Clip zu „Karussell“