Gollum liest „Herr der Ringe“: Schauspieler Andy Serkis veröffentlicht neue Hörbuchreihe

Anstoß zum Projekt hatte Serkis‘ Marathonlesung von „Der Hobbit“ gegeben, die der Gollum-Darsteller im ersten Corona-Lockdown als Spendenaktion durchführte. Bei der fast zwölfstündigen Lesung kamen mehr als 280.000 Pfund (326.000 Euro) zusammen, die Serkis an wohltätige Vereine spendete.

I want to take you on one of the greatest fantasy adventures ever written. Join me for a 12-hour armchair marathon reading of “The Hobbit”, in aid of two amazing charities which are doing extraordinary work right now to help those most in need@NHSuk @bestbeginnings #hobbitathon pic.twitter.com/q8qIO3diPT

