System Of A Down suchten neuen Sänger – Serj Tankian half mit

Die Zukunft von Tankian als Sänger der Band scheint aber noch immer in der Schwebe zu sein.

Seit Dienstag (14. Mai) ist das neue Buch von Serj Tankian erhältlich. Bei „Down with the System“ handelt es sich um eine Autobiografie des System-Of-A-Down-Sängers. Eine Stelle in den Memoiren bereitet Fans des 56-Jährigen Sorgen: Der in Armenien geborene Musiker wollte die Band wohl verlassen. Diese sollen sogar schon mit einem neuen Sänger geprobt haben.

System Of A Down spielen derzeit vereinzelte Konzerte in Nordamerika – noch in alter Aufstellung. Doch wie aus dem Buch Tankians herauszulesen ist, scheint die Zukunft der Besetzung noch unklar zu sein.

Das ist der Grund für Serj Tankians Zweifel

Bereits vor Buchveröffentlichung hat Tankian zugegeben, für die fünfjährige Pause System of a Downs von 2006 bis 2011 verantwortlich gewesen zu sein. Anlass dafür waren Streitereien mit Bandmitglied Daron Malakian, aber auch der Wunsch, sich vom Leben auf Tour abzuwenden. Im Buch berichtet er auch von seinen chronischen Rückenschmerzen, die es ihm mittlerweile nicht mehr erlauben, überhaupt zu touren. Auch seien ihm Konzertreisen mit der Band generell schlichtweg zu anstrengend. Das war auch der Grund, warum er sich dazu entschied, der Gruppe vorzuschlagen, sich einen neuen Sänger zu suchen. Das erste Mal habe er 2017 in einem Meeting von seinen Plänen berichtet.

In seinen Memoiren beschreibt er die Szene so: „Wir gingen die üblichen Geschäftsgespräche durch, und dann war es Zeit für meinen Beitrag. ‚Also, wer schmeißt mir eine Abschiedsparty?‘, fragte ich die Gruppe. ‚Möchte einer von euch der Zeremonienmeister sein?‘ Ich lachte ein wenig, aber ich meinte es ernst. ‚Hört zu, Leute, ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich kein Interesse mehr daran habe, auf Tournee zu gehen, sowohl wegen meines Rückens, als auch weil es einfach nicht mehr in meiner Vorstellung liegt.‘“

System Of A Down suchten bereits neuen Sänger

Zwar habe Tankian grünes Licht für die Neubesetzung gegeben, allerdings sei er dennoch überrascht gewesen, als die Band sich tatsächlich nach einem neuen Gesangstalent umschaute. Das erste Mal sei er bei einer Benefizveranstaltung davon in Kenntnis gesetzt worden. „Ich dachte schon, sie hätten die Idee, einen neuen Sänger zu engagieren, vergessen, aber etwa ein Jahr später waren John [Dolmayan], Shavo [Odadjian] und ich auf einer Spendenaktion in Glendale, und dieser Sänger, den ich kannte, trat auf und sang dieses wunderschöne armenische Lied. Shavo saß neben mir am Tisch. Er lehnte sich zu mir und tippte mir auf die Schulter. ‚Übrigens‘, er nickte in Richtung des Sängers, ‚wir haben diesen Typen als Sänger ausprobiert.‘“

Allerdings sei die tatsächliche Neubesetzung dann daran gescheitert, dass der potenzielle zukünftige Frontmann weder schreien noch growlen konnte.

Wie sieht die Zukunft der Band aus?

Es scheint, als habe Serj Tankian also wirklich keine Lust mehr auf das Leben als Rockstar. Laut seiner Memoiren habe er sogar selbst neue Sänger vorgeschlagen, das Casting sei jedoch im Sand verlaufen. Ausgetreten ist er dennoch nicht. System Of A Down haben seit HYPNOTIZE (2005) kein neues Album mehr herausgebracht, nur zwei Singles im Jahr 2020 lieferten den Fans etwas neues Material.

Live spielt die Gruppe nur noch sporadisch, wie zuletzt auf dem Sick New World Festival in Las Vegas. Am 17. August werden sie im Golden Gate Park in San Francisco spielen. Doch wie es scheint, erlauben es Tankains Rückenschmerzen und die Unlust zu touren der Band nicht, irgendwo anders als an der Westküste der USA aufzutreten. Ob das Casting für einen neuen Frontmann also noch offen ist oder ob sie sich auf diesen Radius und dieser Menge an Shows beschränken, ist noch ungewiss.