T-Low-Pause: Rapper zieht sich erneut aus der Öffentlichkeit zurück

Nach seinem Comeback mit „Real Music“ zieht sich T-Low erneut zurück. In einer Instagram-Story schreibt er: „Thilo > T-Low“ – und deutet einen Klinikaufenthalt an.

Als T-Low im Jahr 2022 seinen Durchbruch feierte, eroberte er mit Hits wie „We made it“ und „Sehnsucht“ in Windeseile die Szene. Seine schnell aufkommende Karriere war jedoch oft überschattet: Der Musiker kämpfte mit Drogen- und Alkoholproblemen. Seine Sucht stand ihm immer wieder im Weg – Auftritte unter Einfluss von Substanzen und anschließende Entschuldigungen via Social Media waren keine Seltenheit. Nachdem er sich länger zurück zog, kündigte er nun nach seinem Comeback die nächste Pause an.

Sabbatjahr und Stabilisierung

Ende 2024 veröffentlichte der Rapper das Album „Everythings Purple 3“. Kurz darauf kündigte er an, ein Sabbatjahr einlegen und sich für eine gewisse Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Im Anschluss herrschte tatsächlich ganze elf Monate Funkstille um den Künstler.

Die Pause nutzte er eigenen Angaben zufolge, um sein Privatleben zu stabilisieren. So enthüllte der aus Itzehoe stammende „Ordentlich“-Interpret, eine Beziehung zu führen und in eine ruhige Gegend in der Nähe von Hamburg gezogen zu sein.

Erneute Pause

Aus genau dieser ruhigen Phase kehrte der 24-Jährige vor einigen Monaten ins Musikgeschehen zurück und legte mit dem Album „Real Music“ ein Comeback hin. Damit ist es jedoch kurze Zeit nach dem Release wieder vorbei. In einer Instagram-Story kündigte er an, sich erneut aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Im Statement gibt T-Low zudem an, sich wieder mehr um Thilo – so sein bürgerlicher Vorname – kümmern zu wollen, um wieder „gesund zu werden“. Außerdem postete er ein Krankenhaus-Emoji, das auf einen Klinikaufenthalt hindeuten könnte. Das vollständige Statement in der Story lautete: „Ich sehe eure ganzen Messages. Ich werde auf unbestimmte Zeit erstmal komplett weg sein, an mir arbeiten und „gesund“ werden. Thilo > T-Low. I love y’all and I’m sorry. Schöne Tage euch.“ Dieses veröffentlichte er, nachdem ihm einige Fans besorgte Nachrichten geschickt hatten.

Über die genauen Gründe, warum er erneut aus der Öffentlichkeit verschwindet, machte er keine Angaben. Auch darüber, ob es ein zeitnahes Comeback geben könnte, gibt es keine Informationen von ihm.