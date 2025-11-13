t-low feiert 2026 sein Konzertdebüt in den USA

Baran Kok im Video-Interview: Der neue Provokateur des Deutschraps

t-low tritt 2026 erstmals in Texas auf. Hier alle Background-Infos.

t-low zieht es in die weite Welt: Der deutsche Rapper wird 2026 auf dem amerikanischen Festival South by Southwest (SXSW) auftreten.

Es ist offiziell

Auf Instagram teilte er am 12. November mit, dass er für das SXSW vom 12. bis 18. März 2026 in Austin, Texas, als „official artist“ gelistet ist. Es handelt sich um seinen ersten Auftritt außerhalb des deutschsprachigen Raums. Zuvor hatte t-low hauptsächlich in Deutschland, gelegentlich auch in Österreich und der Schweiz gespielt.

Passend zum 40. Geburtstag des Festivals

2026 markiert zudem ein besonderes Jahr für das SXSW: Das Musikfestival feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Laut dem amerikanischen „Rolling Stone“ hat das Festival kürzlich die erste Welle von Künstler:innen bekannt gegeben, die in Texas auftreten werden. Zu den 100 bereits bestätigten Acts gehören unter anderem der experimentelle Produzent DJ_Dave, das indonesische Trio Grrrl Gang, Milo Korbenski aus Brighton, La Texana aus Mexiko-Stadt, Hudson Freeman aus Brooklyn, Bayonne aus Austin und der indisch-amerikanische Rapper KOAD.

Doch kein Karriereende

Am 1. Januar 2025 hatte t-low auf Instagram noch eine längere Pause, möglicherweise sogar sein Karriereende, angekündigt. Diese Entscheidung teilte der Musiker, der bürgerlich Thilo Panje heißt, in einem Livestream mit. „Seit bestimmt einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich einfach keinen Spaß mehr an Musik“, sagte t-low damals. „Es fühlt sich für mich an wie ein Beruf und vor allem wie ein Beruf mit sehr viel Druck.“

Zudem habe er das Musikmachen finanziell nicht mehr nötig: „Ich hab angefangen mit Musik, um Geld zu verdienen, um zu leben, um Geld für Essen zu haben“, holte t-low aus. „Das ist lange her. Jetzt habe ich – no flex – genug Geld, dass ich das nicht mehr machen muss.“

Rückzug nur ein „Riesenmissverständnis“

Zum Jahreswechsel sorgten seine Worte „I’m out“ unter einem Instagram-Post für entsetzte Spekulationen, der heute 24-Jährige könne die Musik tatsächlich endgültig hinter sich lassen. Doch bereits im September 2025 stand t-low wieder auf der Bühne – beim Unreleased Festival in Berlin. Gegenüber „Diffus“ bezeichnete er seinen vermeintlichen Rückzug kürzlich als „Riesenmissverständnis“.

Neues Album REAL MUSIC erscheint am 28. November

Nun wird das Quasi-Comeback offiziell: Für den 28. November 2025 hat t-low ein neues Album angekündigt. Es trägt den Titel REAL MUSIC. Die anschließende „Real Music Tour“ führt ihn im Januar 2026 nach Köln, München, Hamburg und Berlin – zumindest für erstere drei Städte sind noch Tickets verfügbar.

Von der neuen Platte sind bereits die Singles „Lass mich nicht los“, „Sorry Mama“ und „Geh Allein2“ erschienen.

REAL MUSIC ist nach Angaben von Spotify das neunte Album des im schleswig-holsteinischen Lägerdorf aufgewachsenen Musikers. Nicht alle der acht bisherigen Albenformate sieht t-low aber selbst als Studioalben an.

Andere Plattformen listen weitere Album-Produktionen unter seinem Namen, zusätzlich zu mehreren EPs. Sein chronologisches Debüt gab er 2020 mit LITTY WAY. Ein Großteil seiner bisherigen Musik erschien in Eigenproduktion und über Selbstverlag.