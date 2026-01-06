Konzerte im Januar 2026: Live-Highlights und Ticketpreise

Unter anderem auch Anfang des Jahres direkt auf Tour: RAYE, Halsey und Reezy. Alle Termine, Locations und Ticketpreise im Überblick.

Weihnachten und Silvester sind geschafft – nun beginnt die kalte Jahreszeit ohne Feiertage (außer vielleicht noch Karneval). Trotzdem lässt sich im Januar weiter feiern, und zwar live und in Farbe. RAYE, Apache 207, Halsey und weitere Künstler:innen zieht es im ersten Monat 2026 direkt auf deutsche Bühnen. Hier alle Details im Überblick.

12. Januar: Bushido

Rapper Bushido ist mit der „Alles wird gut“-Abschiedstournee unterwegs, die vorerst den finalen Abschluss seiner Karriere markieren soll. Zu seinen bekanntesten Songs zählen unter anderem „Alles wird gut“, „Für immer jung“ und „Sonnenbank Flavour“. Am 12. Januar 2026 spielt er in der Uber Arena Berlin.

Tickets gibt es ab 60,75€ über Eventim. Die Tour umfasst insgesamt 15 Stopps.

16. Januar: t-low

Mit der „real music tour“ meldet sich Rapper t-low 2026 live zurück. Zuletzt war er 2025 bereits als Special Guest bei einigen Paula-Hartmann-Konzerten zu sehen. Im November 2025 erschien nach mehrjähriger Release-Pause sein neues Album REAL MUSIC in Eigenvermarktung. Bekannt ist er vor allem für Songs wie „We Made It“, „Sehnsucht“ und „Ordinary“.

Am 16. Januar 2026 spielt er ein bereits ausverkauftes Konzert im Kesselhaus der Kulturbrauerei in Berlin.

21. Januar: Kauta

Sängerin und Rapperin Kauta geht 2026 mit der „Tagebuch Tour“ auf Deutschlandtour und präsentiert ihre persönlichen Songs wie „Therapie“ und „Ich hoff“ live. 2025 wurde sie durch ihren Remix von Nina Chubas „RAGE GIRL“ bekannt.

Am 21. Januar 2026 spielt sie im Bahnhof Pauli in Hamburg. Bei Ticketmaster gibt es für 31,30€ noch Karten für ihre Show.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

23. Januar: Halsey

Halsey ist mit der „Back to Badlands Tour“ unterwegs, die sie am 23. Januar 2026 ins Velodrom Berlin führt. Die Tour stellt ihr neues Album „Badlands (Decade Edition Anthology)“, eine Wiederveröffentlichung ihres allerersten Studioalbums, in den Mittelpunkt. Zu ihren größten Hits gehören „Colors“, „Gasoline“ und „Without Me“.

Das Konzert am 23. Januar in Berlin ist offiziell ausverkauft, lediglich über FanSale gibt es noch Optionen. Für die Show in Düsseldorf am 24. Januar listet Eventim noch Tickets.

23. Januar: Patrick Watson

Der Songwriter und Instrumentalist Patrick Watson tourt mit der „Uh Oh Tour 2025 / 2026“ durch Europa und will mit atmosphärischem Indie-Pop überzeugen. Zu seinen bekanntesten Songs zählen „Je te laisserai des mots“ und „Adventures in Your Own Backyard“.

Am 23. Januar 2026 spielt er im silent green in Berlin. Die Show ist bereits ausverkauft.

24. Januar: RAYE

Mit Songs wie „Escapism.“, „Where The Hell Is My Husband“ und „Oscar Winning Tears.“ eroberte RAYE weltweit die Charts.

Am 24. Januar 2026 tritt sie in der Uber Arena Berlin auf. Karten für den Abend kosten zwischen 84,35 und 110€ über Ticketmaster.

26. und 27. Januar: Earl Sweatshirt

Earl Sweatshirt ist mit der „3LWORLDTOUR“ unterwegs und bringt seinen experimentellen HipHop live auf die Bühne.

Am 26. Januar 2026 spielt er in Hamburg (Uebel & Gefährlich), am 27. Januar 2026 in Berlin (Metropol). Kostenpunkt: Um die 45€.

28. und 29. Januar: Apache 207

2026 begibt sich Apache 207 auf große Arena-Tour. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Rap-Acts, mit Hits wie „Roller“, „200 km/h“ und „Breaking your heart“. Mit dem Udo-Lindenberg-Feature „Komet“ hält er den Rekord des am häufigsten auf Platz eins stehenden deutschsprachigen Songs.

Am 28. und 29. Januar 2026 macht er Tour-Halt in Berlin. Für 46,95€ kann man über Eventim noch ein Ticket kaufen.

28. und 29. Januar: Beaks

Ende Januar begrüßt die 8mm Bar in Berlin Beaks, bürgerlich Anna Francesca. Das Model, die auch als Fotografin und Poetin tätig ist, fand mit der Musik einen Weg, ihre Poesie neu auszudrücken. Ihre Texte wirken wie nach innen gerichtete Augenblicke des Daseins, teils real, teils traumartig, und fangen dabei facettenreich das menschliche Sein ein.

Beide Shows in der Hauptstadt sind bereits restlos ausverkauft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

29. Januar: Reezy

Am 29. Januar bringt Reezy seinen modernen Mix aus Trap und R&B auf die großen Bühnen Deutschlands.

Bekannt wurde er durch Songs wie „Phantom“, „Sandmann“ und „WEISSWEIN & HEARTBREAKS“. Das Konzert findet in der Barclays Arena Hamburg statt. Die Nachfrage ist groß, aber ab 59,99€ sind noch Eventim-Tickets erhältlich.