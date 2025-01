T-low verkündet Karriereende

Seine Entscheidung erklärte t-low seinen Fans in einem Livestream.

Fans von T-low müssen jetzt stark sein: Der Rapper zieht sich aus dem Musikbusiness zurück.

T-low klagt über Druck

Diese Entscheidung teilte der Musiker, der bürgerlich Thilo Panje heißt, in einem Livestream mit. „Seit bestimmt einem Jahr oder anderthalb Jahren habe ich einfach keinen Spaß mehr an Musik“, sagte T-low. „Es fühlt sich für mich an wie ein Beruf und vor allem wie ein Beruf mit sehr viel Druck.“ Er beschrieb, dass dieses Gefühl unter anderem damit zusammenhänge, dass er seine Musik nicht bei einem Label, sondern als Independent-Künstler veröffentlicht. Grundsätzlich sei er zwar mit der Entscheidung zufrieden, doch er beobachte Hürden für unabhängige Artists.

Genug Geld, um nicht mehr musizieren zu müssen

„Ich hab angefangen mit Musik, um Geld zu verdienen, um zu leben, um Geld für Essen zu haben“, holte T-low aus. „Das ist lange her. Jetzt habe ich – no flex – genug Geld, dass ich das nicht mehr machen muss.“ Zusätzlich zu seiner Live-Ansprache löschte der 23-jährige Musiker Beiträge auf seinem Instagram-Account. Aktuell gibt es nur noch ein einziges Bild von ihm neben einem Weihnachtsbaum, unter das er schrieb: „I’m out“ – „Ich bin raus“. Auf die letzte Slide packte er immerhin noch Werbung für sein aktuelles Album EVERYTHINGS PURPLE 3, das am 27. Dezember 2024 erschien, nur wenige Tage vor Verkündung des Karriereendes. Dieser Abschluss einer Trilogie an Veröffentlichungen erreicht Platz 14 der deutschen Charts.

Das vergangene Jahr war für T-low eigentlich erfolgreich: Er verzeichnet fast zwei Millionen monatliche Hörer:innen bei Spotify; seine Zusammenarbeit mit Paula Hartmann, „sag was“, hat über 17,6 Millionen Streams. Für Fans bleibt jedoch noch Hoffnung: T-low sprach immerhin davon, sich nur „vorerst“ von der Musik zu verabschieden. Ausblick auf dieses mögliche Ende der Karrierepause gab er jedoch nicht.