Ayliva

Musik

Ayliva in Dortmund: So waren ihre ersten Shows mit Handicap
Haftbefehl

News

„Ehrlich, echt, unzensiert“ – Haftbefehl-Doku bewegt die Rap-Szene
Drake

News

Drake: Neue Klage wegen illegalem Glücksspiel in den USA
Twenty One Pilots

Musik

„Bedeutungsvoller“ USB-Stick weg: Twenty One Pilots wurden beklaut – sch...
Rave The Planet 2024

Musik

Offiziell: Rave The Planet findet am 15. August 2026 statt

Mike Love

Bruce Johnston (Links) und Mike Love (Mitte) von den Beach Boys 2023

The Beach Boys: Dokumentation, Album und Buch angekündigt

Den Start macht eine neu aufgelegte LP, gefolgt von einer Dokumentation bei Disney+.

UNITED STATES - JANUARY 01: Photo of BEACH BOYS; L-R: Brian Wilson, Mike Love, Dennis Wilson, Carl Wilson, David Marks po...
800. Ausgabe

MUSIKEXPRESS-Jubiläum: Beach Boys für 1 Mark und 50 Pfennig

Mit der kommenden Ausgabe feiert MUSIKEXPRESS sein 800. Jubiläum. Auf unseren sozialen Netzwerken und der Website blicken wir auf Höhepunkte und Kuriositäten in unserer langen Geschichte zurück.

Streit um „California Gurls“

Da mag sie im quietschbunten Video zu „California Gurls“ noch so lasziv mit der Kamera schäkern – das Beach Boys-Labels Rondor Music bringt derweil die Anwälte in Stellung.

Die Beach Boys feiern Wiedervereinigung

Die noch lebenden Mitglieder der Originalbesetzung kommen für mindestens ein Konzert wieder zusammen - Anlass ist das 50-jährige Bestehen der Band.

Mike Love: Lehrer der Meditation

Einige Monate lang waren sie in Holland zu Gast: Die fröhlichen Strandjungen aus Amerika, die Beach Boys. Sie liessen sich in verschiedenen Häusern nieder und brachten auch ihre Frauen mit. Doch ihr Besuch dauerte nicht ewig und inzwischen sind die Beach Boys wieder abgereist. Nur Carl Wilson behauptete, er würde am liebsten für immer "in this beautiful country" bleiben. Sie liessen sich von der Ruhe und der grünen Landschaft inspirieren und nahmen unter der Leitung von Carl und Brian eine Langspielplatte auf, von der man sagt, sie würde den Namen 'Holland' tragen. Die kostspielige Expedition der Beach Boys warf reife Früchte ab. Mit ihrer aus Amerika importierten Studio-Anlage nahmen sie in Holland auf. Und kurz vor ihrer Abreise gab die Plattenfirma 'Negram' in Scheveningen eine Pressekonferenz, die unter dem Titel 'BEACH PARTY' gross angekündigt wurde. Schade, dass kaum ein Beach Boy zu sehen war. Es kamen Mike Love, Carl Wilson mit Mutter, die Frau von Brian und ihre Schwester. Wir sprachen mit dem bärtigen Mike Love und das Gespräch haben wir in diesem Interview festgehalten.

