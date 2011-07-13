Einige Monate lang waren sie in Holland zu Gast: Die fröhlichen Strandjungen aus Amerika, die Beach Boys. Sie liessen sich in verschiedenen Häusern nieder und brachten auch ihre Frauen mit. Doch ihr Besuch dauerte nicht ewig und inzwischen sind die Beach Boys wieder abgereist. Nur Carl Wilson behauptete, er würde am liebsten für immer "in this beautiful country" bleiben. Sie liessen sich von der Ruhe und der grünen Landschaft inspirieren und nahmen unter der Leitung von Carl und Brian eine Langspielplatte auf, von der man sagt, sie würde den Namen 'Holland' tragen. Die kostspielige Expedition der Beach Boys warf reife Früchte ab. Mit ihrer aus Amerika importierten Studio-Anlage nahmen sie in Holland auf. Und kurz vor ihrer Abreise gab die Plattenfirma 'Negram' in Scheveningen eine Pressekonferenz, die unter dem Titel 'BEACH PARTY' gross angekündigt wurde. Schade, dass kaum ein Beach Boy zu sehen war. Es kamen Mike Love, Carl Wilson mit Mutter, die Frau von Brian und ihre Schwester. Wir sprachen mit dem bärtigen Mike Love und das Gespräch haben wir in diesem Interview festgehalten.