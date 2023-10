Take That in Deutschland auf Tour: Tickets sind jetzt erhältlich

Im Sommer 2024 treten sie in vier deutschen Städten auf. Karten gibt es ab 91 Euro, VIP-Tickets kosten um die 210 Euro.

Das Warten der Fans hat ein Ende. Take That haben ihre Rückkehr auf die Bühnen angekündigt und werden auch in Deutschland auftreten. Alle Daten und Fakten zu den Tickets erhaltet ihr hier.

Wer die britische Band live erleben will, hat jetzt gleich viermal die Chance dazu. Auf ihrer Europa-Tournee machen sie in Hannover, München, Mönchengladbach und Berlin Halt. Die Tour hatten sie kürzlich auf ihrer Instagram-Seite bekanntgegeben.

Instagram-Beitrag von Take That:

Die Tour trägt den Namen „This Life Under The Stars“, passend zu ihrem neuen Album THIS LIFE, das am 24. November erscheint. Besucher:innen können sich sowohl auf Songs der neuen Platte als auch auf die Klassiker der Band freuen. Bei allen Shows handelt es sich um Open-Air-Konzerte, die Tickets sind ab sofort hier verfügbar. Karten gibt es ab 91 Euro, VIP-Tickets kosten um die 210 Euro.

Take That live in Deutschland im Überblick: