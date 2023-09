Take That: Neues Album THIS LIFE kommt im November

Die neue Platte umfasst zwölf Tracks. Hier geht's zum Album-Trailer.

Mit der Veröffentlichung der Single „Windows“ am 22. September veröffentlichten Take That ihre erste Eigenkomposition seit mehr als fünf Jahren — und kündigten zur gleichen Zeit ein neues Album an. THIS LIFE ist das neunte Studioalbum der Briten und soll am 24. November 2023 erscheinen. Es ist ihre erste neue Platte seit WONDERLAND (2017).

„Es war eine wundervolle Erfahrung, wieder zusammen im Studio zu sein und dieses Album aufzunehmen“, teilt das Trio in einem Pressestatement mit. Weiterhin heißt es von Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald: „Es vermittelt dieses Gefühl, die eigenen Flügel auszubreiten, das Alte gehen zu lassen und etwas Neues zu beginnen. Wir sind unglaublich stolz und es liegt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in der Luft. Zum einen, dass wir als Band wieder zusammenkommen. Zum anderen, dass die Menschen in ihrem eigenen Leben eine Verbindung suchen. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel!“

2024 werden Take That dann auch mit ihrem neuen Werk durch Großbritannien touren. Termine für Deutschland gibt es momentan noch nicht.

Die komplette Tracklist von THIS LIFE:

Keep Your Head Up Windows This Life Brand New Sun March Of The Hopeful Days I Hate Myself The Champion We Got All Day Mind Full Of Madness Time And Time Again One More Word Where We Are

Seht hier den Album-Trailer: