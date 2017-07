„Talking to Myself“: Kurz nach Chester Benningtons Tod erscheint ein neues Video von Linkin Park

Ungünstiger hätte der Zeitpunkt kaum sein können. Nur wenige Stunden, bevor der Selbstmord Chester Benningtons die Musikwelt und Fans erschüttert würde, haben Linkin Park ein neues Musikvideo veröffentlicht. Darin zu sehen: Live-Aufnahmen von Konzerten, bei denen der mit 41 Jahren verstorbene Sänger noch auf der Bühne steht.

Auch interessant Linkin Park-Sänger Chester Bennington in „Crank“ und „Saw“ – Fanboy der extremen Filme Die Aufnahmen, die für „Talking to Myself“ zusammengeschnitten wurden, zeigen Linkin Park auf diversen Konzerten, die sie anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums ONE MORE LIGHT auf der ganzen Welt spielten. Ob die Band die Veröffentlichung des Videos geschoben hätte, wenn sie bereits um den Tod ihres Sängers gewusst hätte? Mag sein. Immerhin wirken die frischen Szenen vom emotionalen und aufgekratzten Sänger nun besonders erschütternd.