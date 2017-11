„Tatort: Der Fall Holdt“: Zuschauer kritisieren Amoklauf-Eilmeldung

Eigentlich sollte der Hannover-„Tatort“ vom Sonntag mit seinem Story-Clou für Diskussionen sorgen: Der von Maria Furtwängler bearbeitete Mordfall wurde nicht aufgelöst, eine Seltenheit in der Krimi-Reihe. Doch auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken gibt es nach der Ausstrahlung vom Sonntagabend nur ein Thema. Das Erste blendete eine Eilmeldung ein, die über den Amoklauf in einer Kirche in Texas informierte.

Die Eilmeldung wurde offenbar fünfmal in der Sendung eingeblendet; ein Amokläufer stürmte mit einer Waffe in eine texanische Kirche und ermordete 26 Menschen. Die Notwendigkeit, diese Nachricht dem deutschen Krimi-Publikum zu übermitteln, sah zwar Das Erste – viele Zuschauer sahen dies aber anders.

Mit Verlaub, aber eine Schießerei in den USA als Eilmeldung im #Tatort ? Bei den Krisenherden d. Welt können wir das Band unten dauerblenden — thore (@justthore) November 5, 2017

In den USA sterben ca. 89 Menschen pro Tag durch Schusswaffen, solange die selber nix dran ändern wollen, ist es keine Eilmeldung #Tatort — Christian Bell (@Kottem1) November 5, 2017

Manche Zuschauer stellten scherzhaft sogar eine Verbindung zwischen der Eilmeldung und dem enttäuschenden „Tatort“ her:

Wird die Eilmeldung deshalb mehrfach während des #Tatort​s eingeblendet, weil sie Angst haben, dass jemand eingeschlafen sein könnte? — Marcel (@Der_Mazze) November 5, 2017

Auf der Facebook-Seite von „Tatort“ nahm das Social-Media-Team die Kritik einiger Zuschauer auf und verwies auf die Mediathek, in der man „Der Fall Holdt“ ganz ohne vermeintlich störende Eilmeldungen sehen könne: