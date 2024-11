Sabrina Setlur: „Tatort“-Auftritt statt Musik-Comeback

Setlur spielt im aktuellen „Tatort“ die ehemalige Sexarbeiterin Chiara.

Am Sonntag, den 24. November, flimmerte ab 20.15 Uhr der Kölner „Tatort“ über die heimischen Bildschirme. Dieses Mal musste aufgeklärt werden, wie es zum Tod des Haustechnikers Malik Zeman vor dem Eros-Center kommen konnte. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) gingen allen Spuren nach – und so sprachen sie schließlich auch mit der Nageldesignerin Chiara, die in der Vergangenheit als Prostituierte arbeitete. Auch wenn sie zuvor nicht in der Krimi-Reihe zu sehen war, so kam einen Chiara doch sehr bekannt vor. Kein Wunder: Die Ex-Sexarbeiterin wurde von der Star-Rapperin Sabrina Setlur verkörpert. Doch wie kam es dazu?

Wegen Burn-out raus aus der Musikwelt

Mit „Du liebst mich nicht“ oder auch „Ja, klar“ wurde Setlur in den 90ern eine nationale Bekanntheit. Ihr Album – S IST SOWEIT, produziert von Moses Pelham – kletterte bis auf den elften Rang der deutschen Albumcharts hoch. Aber dann wurde es für eine ganze Weile ruhig um die gebürtige Frankfurtin. Mit Burn-out hatte die inzwischen 50-Jährige zu kämpfen, so ihr Statement gegenüber „Berliner Morgenpost“. Deshalb war wohl eine Auszeit dringend nötig. Und ein Tapetenwechsel auch?

Schauspielern statt rappen

Nun ist Sabrina Setlur als Mimin im „Tatort“ aufgetaucht. Und womöglich folgen weitere Rollen für sie. Zuvor präsentierte sie ihre schauspielerischen Leistungen bereits im 2016er Comedy-Drama „Die Welt der Wunderlichs“ und im 2000er Horrorfilm „Anatomie“ – auch hier bekleidete Setlur kleinere Nebenparts.

TV-Auftritte gab es ansonsten noch von dem Multitalent bei der Reality-Show „Die Verräter“, „Let’s Dance“ oder auch „Grill den Henssler“.