„Tatsächlich … Liebe“: Keira Knightley über „creepy“ Stalker-Szene

Keira Knightley gruselte sich als 17-Jährige vor dem „Stalking“ in „Tatsächlich … Liebe“

Keira Knightley hat zu Protokoll gegeben, dass sie die Dreharbeiten zur Szene mit den Bob-Dylan-artigen Stichwortschildern in „Tatsächlich… Liebe“ „gruselig“ fand.

In jenem viel diskutierten Moment taucht Andrew „Rick Grimes“ Lincolns Charakter Mark – der beste Freund ihres Film-Ehemanns Peter (Chiwetel Ejiofor) – vor ihrer Haustür auf, nachdem ihre Film-Figur Juliet erfährt, dass er heimlich Gefühle für sie hegt. Ihr fiel auf, dass Mark nicht bei ihrer Hochzeit das Paar, sondern lediglich sie gefilmt hat (an sich schon unangenehm).

Stalker-Aspekt

In dem Moment, der für Diskussionen sorgt, hält Mark Texttafeln hoch, auf denen er seine Liebe zu ihr erklärt. Und Knightley sagte in einem neuen Interview, dass dies einen „leicht stalkerhaften Aspekt“ habe.

„Den leicht stalkerhaften Aspekt daran – daran erinnere ich mich“, sagte sie der „os Angeles Times“. ‚Ich erinnere mich, dass [Regisseur] Richard [Curtis], der jetzt ein sehr guter Freund ist, mich in der Szene sah und sagte: ‘Nein, du schaust [Lincoln] an, als wäre er gruselig“, und ich sagte [dramatisch flüsternd]: „Aber es ist ziemlich gruselig.“ Und dann musste ich es noch einmal machen, um mein Gesicht so hinzubekommen, dass er nicht mehr gruselig wirkt.“

Knightley war erst 17

Knightley bemerkte weiter: „Ich meine, es gab damals einen Gruselfaktor, oder? Außerdem wusste ich, dass ich 17 war. Es scheint erst ein paar Jahre her zu sein, dass alle anderen gemerkt haben, dass ich 17 war.“

Ihre Einlassung kam, nachdem Curtis letztes Jahr bekannt gab, dass er jemanden besetzen würde, der älter ist als Knightley, wenn er den Film heute drehen würde.

Nach dem Erfolg von Love Actually spielte Knightley in der „Pirates Of The Caribbean“-Reihe mit und räumte letzten Monat ein, dass sie nach den Blockbuster-Filmen „öffentlich fertiggemacht wurde“.

Ein sehr verwirrendes Thema in meinem Kopf

„Es ist schon seltsam, wenn man etwas hat, das einen gleichzeitig groß und klein macht“, sagte sie der „Times“.

„Ich wurde wegen diesen Filmen wie Scheiße angesehen, und doch bekam ich, weil sie so gut liefen, die Gelegenheit, die Filme zu machen, für die ich schließlich Oscar-Nominierungen erhielt. Es waren die erfolgreichsten Filme, an denen ich je beteiligt war, und sie waren der Grund dafür, dass ich öffentlich in Verruf geriet. Sie sind also ein sehr verwirrendes Thema in meinem Kopf.“