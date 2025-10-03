Taylor Swift: Ist „Actually Romantic“ ein Diss gegen Charli XCX?

Travis Kelce spricht über Verlobung mit Taylor Swift – neue Details enthüllt

Seit der Veröffentlichung von Taylor Swifts zwölftem Studioalbum wird jede Zeile genauestens analysiert. Ein Track sorgt aktuell für besonders viel Gesprächsstoff: „Actually Romantic“.

Die Lyrics wirken zwar kryptisch, enthalten für viele aber eindeutige Hinweise, die Fans zu entschlüsseln wissen. Schon die ersten Zeilen spielen auf eine Person an, die „mutig auf Kokain“ sei und „einen Song geschrieben hat, in dem steht, dass es dich krank macht, mein Gesicht zu sehen“. Für viele Swifties ein klarer Hinweis auf die „Brat“-Künstlerin Charli XCX.

Swift singt zum Auftakt des Tracks:

„I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave / High-fived my ex and then said you’re glad he ghosted me / Wrote me a song saying it makes you sick to see my face / Some people might be offended / But it’s actually sweet.“

Im weiteren Verlauf dreht Swift die angeblichen Seitenhiebe somit in Bewunderung um:

„All the time you’ve spent on me / It’s honestly wild / All the effort you’ve put in / It’s actually romantic / I really gotta hand it to you / No man has ever loved me like you do.“

Verbindung zu „Sympathy Is A Knife“

Viele Fans deuten „Actually Romantic“ als Antwort auf Charli XCX’ Song „Sympathy Is A Knife“ vom Album BRAT. Darin singt Charli über Selbstzweifel und Unsicherheiten:

„Don’t know if I’m spiralling / One voice tells me that they laugh / George says I’m just paranoid / Don’t wanna see her backstage at my boyfriend’s show / Fingers crossed behind my back / I hope they break up real quick.“

Brisant: Charli ist mittlerweile mit „The 1975“-Drummer George Daniel verheiratet, während Swift 2023 eine kurze Beziehung mit dessen Bandkollegen Matty Healy geführt hatte.

Charli stellte allerdings klar, dass „Sympathy Is A Knife“ nicht über Swift geschrieben sei:

„Die Menschen werden denken, was sie denken möchten. Dieser Song handelt von mir, meinen Gefühlen und meiner Angst, sowie davon, wie mein Gehirn in meinem Kopf Geschichten und Erzählungen erschafft, wenn ich mich unsicher fühle, und wie ich mich in solchen Situationen nicht physisch befinden möchte, wenn ich Selbstzweifel habe.“

Wie kommt der Track bei Charli XCX an?

Charli XCX selbst hat bislang nicht reagiert, und auch Taylor Swift hat nicht bestätigt, ob der Song wirklich von der Musikerin handelt. Trotz der aktuellen Spekulationen haben sich beide Musikerinnen in der Vergangenheit mehrfach gegenseitig verteidigt. So kritisierte Charli bei einem Konzert in Brasilien 2024 einen Fan, der „Taylor Swift is dead“ rief:

„Könnten die Personen, die dies tun, bitte damit aufhören? Sowohl online als auch bei meinen Auftritten. Es entspricht nicht meinen Absichten und es beunruhigt mich, dass jemand der Meinung ist, dies sei in dieser Gemeinschaft akzeptabel. Ich werde dies nicht tolerieren.“

Swift wiederum schwärmte im selben Jahr von Charli: „Seit ich 2011 zum ersten Mal ,Stay Away‘ gehört habe, bin ich von Charli Heys melodischem Gespür beeindruckt. Ihre Texte sind stets surreal und einfallsreich. Sie führt einen Song an Orte, an denen man ihn nicht erwarten würde, und das tut sie seit über einem Jahrzehnt konsequent. Es ist erfreulich zu sehen, dass sich harte Arbeit wie diese auszahlt.“

Bereits 2019 hatte sie über ihre Rolle als Support auf Swifts Reputation-Tour gesagt, sie sei „wirklich dankbar“ gewesen, es habe sich aber so angefühlt, „als würde ich auf die Bühne gehen und Fünfjährigen zuwinken“. Später stellte sie klar, dass es dabei „absolut keinen Seitenhieb“ gegeben habe und „nur Liebe“.

Wie kommt THE LIFE OF A SHOWGIRL an?

Das neue Album sorgt derweil für geteilte Meinungen: Viele Fans feiern es als Swifts „bestes Album“, andere werfen ihr in den sozialen Medien indes „langweilige Pop-Perfektion“ vor. Bei uns schnitt THE LIFE OF A SHOWGIRL jedenfalls ziemlich gut ab.