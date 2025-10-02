Taylor Swift & THE LIFE OF A SHOWGIRL: Alles zur LP & den Events

Taylor Swift: Spotify-Rekord mit THE LIFE OF A SHOWGIRL noch vor Release

Ein Wochenende voller Release-Parties & eine geheimnisvolle Promo-Phase: Taylor Swifts neues Album ist fast da.

Für Swifties hat das Warten bald ein Ende: Taylor Swifts neues Album THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint am Freitag, den 3. Oktober, um 6:01 Uhr deutscher Zeit. An dem Tag werden weltweit zahlreiche öffentliche „Release Parties“ und Promotionsveranstaltungen stattfinden.

Feierei im Kino

Auch in Deutschland kann man solche offiziellen Feiereien besuchen. Sie finden in deutschen Kinos vom 3. bis 5. Oktober statt. Im Film „The Official Release Party Of A Showgirl“ gibt es unter anderem die Weltpremiere des Musikvideos „The Fate of Ophelia“ zu sehen, zusammen mit Behind-the-Scenes-Material vom Dreh des Clips, neue Lyric-Videos und Swifts persönlichen Reflexionen zu Songs des Albums.

Eine Event-Idee, die sich rechnet

Schon in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsstart waren für den 90-Minüter allein in den USA 15 Millionen US-Dollar zusammengekommen, berichtete „Deadline“. Branchenexpert:innen rechnen damit, dass „The Official Release Party Of A Showgirl“ am einzigen Wochenende in den Kinos in den Staaten zwischen 30 und 50 Millionen US-Dollar einspielen dürfte.

„Release Party Of A Showgirl“ ist neben den USA und Deutschland auch in Großbritannien, Frankreich, Irland, der Schweiz, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark zu sehen. Alle größeren Kinoketten sind dabei.

Mehr zu THE LIFE OF A SHOWGIRL

THE LIFE OF A SHOWGIRL ist das zwölfte Studioalbum der 35-Jährigen und ist inspiriert von ihrem Leben während der rekordreichen „Eras“-Tour, die Ende 2024 mit einem Ticketverkauf von zwei Milliarden US-Dollar zu Ende ging. Das Album „entspringt der ansteckendsten, freudigsten, wildesten und dramatischsten Phase meines Lebens“, sagte Taylor Swift im „New Heights“-Podcast, der von Travis Kelce und seinem Bruder moderiert wird.

Taylor Swift mag es mysteriös: Keine Vorab-Single

Swift hat vom kommenden Album bisher keine einzige Single vorveröffentlicht. Was bekannt ist: Es soll aus 12 Tracks bestehen. Zudem waren wohl erneut die schwedischen Hitmacher Max Martin und Shellback mit ihr dafür zusammen im Studio. Sie waren schon bei den Swift-Hits „Shake It Off“ und „22“ beteiligt gewesen. Sabrina Carpenter soll auf Swifts Titeltrack des Albums zu hören sein.

Schon jetzt häufig abgespeichert

THE LIFE OF A SHOWGIRL ist das am häufigsten vorab gespeicherte Album aller Zeiten auf der Streaming-Plattform Spotify und bricht den Rekord, der vorheriges Jahr aufgestellt wurde – von Swifts vorheriger Platte THE TORTURED POETS DEPARTMENT.