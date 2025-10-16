Trotz Kritik an THE LIFE OF A SHOWGIRL: Taylor Swift bleibt entspannt

Noch nie da gewesen: Mit THE LIFE OF A SHOWGIRL besetzt Taylor Swift gleichzeitig alle Top-Plätze der Billboard Hot 100. Erfahre, welche Songs vorne liegen.

Taylor Swift schreibt erneut Chartgeschichte: Laut „Billboard“ belegen alle zwölf Songs ihres neuen Albums THE LIFE OF A SHOWGIRL die Plätze 1 bis 12 der Billboard Hot 100 – ohne Unterbrechung. Es ist das erste Mal seit Bestehen der Hot 100 in den 1950er-Jahren, dass sämtliche Songs eines Albums gleichzeitig die Spitzenpositionen einnehmen.

Zuvor war Swift bereits die erste und einzige Künstlerin, die alle zehn Plätze in den Top 10 der Hot 100 belegte. Dies gelang ihr mit den beiden vorherigen Platten MIDNIGHTS und THE TORTURED POETS DEPARTMENT. In beiden Fällen war ihre Playlist außerhalb der Top 10 jedoch nicht vollständig vertreten – Songs anderer Künstler:innen fanden noch Platz, bevor alle Titel von Taylor Swifts LP berücksichtigt wurden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In dieser Reihenfolge stehen die Songs derzeit in den Hot 100

„The Fate of Ophelia“ „Opalite“ „Elizabeth Taylor“ „Father Figure“ „Wood“ „Wi$h Li$t“ „Actually Romantic“ „The Life of a Showgirl,“ feat. Sabrina Carpenter „Eldest Daughter“ „Cancelled!“ „Ruin the Friendship“ „Honey“

Rekorde auch bei Streaming und Albumverkäufen

In der ersten Veröffentlichungswoche verkaufte Taylor Swift in den USA allein 3.479.500 Alben. Seit der Datenkonzern „Luminate“ 1991 damit begann, Verkäufe – später auch Downloads und Streams – für die Billboard-Charts zu erfassen, wurde kein Album in der ersten Woche häufiger erworben als THE LIFE OF A SHOWGIRL.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit „The Fate of Ophelia“ bricht Swift zudem einen weiteren Rekord: Sie ist nun die Künstlerin mit der höchsten Anzahl an Songs, die auf Platz 1 der Charts debütierten. Ganze acht ihrer Titel erreichten bislang die Spitzenposition. In den USA wurde das Lied 92,5 Millionen Mal gestreamt und 38,5 Millionen Mal im Radio gespielt. Auf Spotify liegt der Song inzwischen bei fast 200 Millionen Streams.

THE LIFE OF A SHOWGIRL: Was ihr wissen müsst

THE LIFE OF A SHOWGIRL ist das zwölfte Studioalbum des US-Megastars. Es erschien am 3. Oktober 2025. Swift verarbeitet darin ihre Gefühle und Erfahrungen der „The Eras“-Tournee. Im Kern ist es jedoch ein Album über das Verliebtsein – in ihren Verlobten Travis Kelce.

Zuletzt hat die Popkünstlerin anlässlich der Ankündigung einer Doku-Serie über ihre „The Eras“-Tour neue Fan-Artikel herausgebracht. Einer davon sorgt im Netz für Aufruhr: Bei einer Halskette soll Swift sich der Nazi-Symbolik bedienen und somit eine Verbindung zur rechten Szene andeuten. Seit der hitzigen Debatte im Netz scheint der Artikel im Online-Store nicht mehr erhältlich zu sein. Ein offizielles Statement seitens Swift gab es bislang aber nicht.